«جواهر الإمارات» يختتم دورته السابعة بإقبال واسع



الشارقة (الاتحاد)

اختتمت مساء أمس فعاليات الدورة السابعة من معرض «جواهر الإمارات»، الذي نظّمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في دورة استثنائية امتدّت على مدار خمسة أيام استقطبت آلاف الزوار، وحظيت بمشاركة أكثر من 180 عارضاً من صانعي المجوهرات من الإمارات والسعودية وقطر ولبنان وإيطاليا وروسيا وتركيا وسنغافورة وتايلاند والهند وباكستان، وغيرها.

واشتمل المعرض على أكثر من 500 علامة تجارية محلية وعالمية من منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، والتي ضمّت أشهر العلامات المتخصصة في الذهب والفضة والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ الطبيعي والساعات الفاخرة، وأكد المعرض من خلالها ترسيخ مكانته بوصفه منصة رائدة في خريطة الفعاليات العالمية المتخصصة في صناعة وتجارة المجوهرات إقليمياً وعالمياً.

وشهد المعرض لأول مرة إطلاق «الجناح الفاخر» الذي شكّل محطة بارزة ومنصة عرض مخصّصة للعلامات التجارية الراقية والمجوهرات الرفيعة، وجرى تصميم الجناح ليضم إبداعات نخبة حصرية من المصممين ودور الفخامة العالمية، واستقطب شريحة متميزة من الزوّار، ضمّت المقتنين البارزين وكبار المشترين وخبراء الصناعة، وحقّق إقبالاً استثنائياً حوّله إلى مقصد لعشاق الاقتناء النوعي.

وتحت مظلّة المعرض انطلقت النسخة الثانية من «معرض لآلئ الشارقة»، الذي استهدف إحياء تراث الغوص على اللؤلؤ الإماراتي ونظّم أمسيات متخصّصة بشراكة استراتيجية مع المعهد الأميركي لعلوم الأحجار الكريمة «GIA»، فيما واصلت منصة «صاغة الإمارات»، إحدى مبادرات غرفة الشارقة، دعم المصممين الإماراتيين وربط إبداعاتهم بالأسواق محققةً نمواً بنسبة 10% في عدد المصممات المنتسبات.

دعم استراتيجي

وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن معرض جواهر الإمارات، أصبح منصة استراتيجية ضمن مجموعة أحداث ومعارض تجارية لها دور محوري في دعم بنية اقتصاد المعرفة الذي تتبناه إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن المعرض يمثّل ركيزة أساسية في استراتيجية الغرفة لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً ودولياً لصناعة الذهب والمجوهرات، موضحاً أن الغرفة تلتزم بتوفير بيئة ريادية متكاملة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات الإبداعية، مما يسهم في تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات عبر تمكين الكفاءات الوطنية الشابة وتزويدها بالأدوات اللازمة للتنافسية المستدامة في سوق المعادن النفيسة والأحجار الكريمة.

وأضاف عبدالله سلطان العويس أن النجاحات التي حقّقها المعرض في استقطاب خبراء الصناعة والتصميم من مختلف دول العالم، تؤكد أهمية أجندة مركز إكسبو الشارقة ودوره في تنظيم أحداث كبرى في الإمارة، مجدداً التزام الغرفة بدعم المركز لمواصلة جهوده في تنظيم أحداث نوعية تسهم في تنمية قطاع الذهب والمجوهرات وتعزيز تنافسيته عالمياً، مشيراً إلى أن المبادرات التي تطلقها الغرفة لتطوير بيئة الأعمال تشمل دعم مشاركة الحرفيين المحليين في المعارض الدولية وتوفير المزيد من الحماية للهوية الوطنية في التصميم وتيسير وصول العلامات التجارية الإماراتية الناشئة إلى الأسواق الدولية، مما يعزّز مكانة الدولة وجهةً عالمية للابتكار في صناعة المجوهرات الفاخرة.

مكانة رائدة

من جهته، أكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن الدورة السابعة من معرض «جواهر الإمارات» أرست معايير جديدة في مسيرة الحدث من خلال إطلاق «الجناح الفاخر» وتوسيع الشراكات المعرفية الدولية، وتسليط المزيد من الضوء على فرادة وتميّز الأحجار الكريمة في عالم تصميم المجوهرات، مشيراً إلى أن المعرض نجح في تحقيق أهدافه، فضلاً عن الدمج بين البعد التجاري والاهتمام بالابتكار في التصميم ودعم الصناعات الإبداعية، مضيفاً أن النمو المتواصل في عدد الأجنحة الدولية بالتوازي مع زيادة عدد المصممين والعارضين الإماراتيين يعكس الثقة المتنامية بالمعرض كمنصة عالمية، تجمع بين التميّز التجاري وصون الموروث في مجال الذهب واللؤلؤ والأحجار الكريمة، مؤكداً التزام مركز إكسبو الشارقة بترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة عالمياً في هذه الصناعة الفاخرة التي لها روادها وجمهورها.

بدورها، أوضحت منى السويدي، مديرة المكتب التنفيذي بغرفة الشارقة ومسؤولة منصة «صاغة الإمارات»، أن المشاركة في معرض «جواهر الإمارات» تمثّل المحطة الأهم في الأجندة السنوية للمنصة، حيث تم الكشف عن مجموعات حصرية جديدة جسّدت الدمج بين الرموز التراثية والقوالب العصرية باستخدام تقنيات يدوية موروثة وأدوات تكنولوجية حديثة، وأضافت أن معرض «جواهر الإمارات» منصة مثالية لإطلاق العلامات التجارية الجديدة وفرصة لتمكين العديد من المصممات من تحويل شغفهن إلى مشاريع تجارية ناجحة تحظى بالاهتمام، مما يساهم في استدامة الحرف التراثية وحمايتها من الاندثار عبر تحديثها لتناسب الأذواق العالمية الرفيعة، مشددةً على أن مشاركة المنصة في المعرض تدعم تحويل الشغف لدى المصممين الشباب إلى علامات تجارية مستدامة تنافس في الأسواق العالمية.