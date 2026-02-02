«الشارقة لريادة الأعمال 2026» يكرّم الروّاد الصغار



الشارقة (الاتحاد)

أعلن مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026 عن الفائزين في مبادرة «روّاد الشارقة الصغار»، التي خُصصت لاكتشاف وتنمية المواهب الريادية لدى الأطفال، وذلك بعد منافسة شهدت عرض عشرة مشاريع مبتكرة قدّمها أطفال من الفئة العمرية بين 7 و12 عاماً ضمن مسابقة العروض النهائية للمبادرة.

ونالت الشيخة ميرا بنت سلطان القاسمي مؤسسة مشروع Meera & Alya جائزة الابتكار وإبراهيم الحمادي مؤسس مشروع جائزة أفضل تصميم فيما حصل محمد زهير مؤسس مشروع EGO، على جائزة Highest Profit.

في حين فاز مساعد سالم الخزيمي مؤسس مشروع Words That Grow بالجائزة الكبرى لمسابقة العروض التقديمية.

وبحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ونجلاء المدفع نائبة رئيسة «شراع» كرمت سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) الفائزين الصغار تقديراً لجهودهم ومشاركتهم المتميزة في المسابقة.

وسبق إعلان النتائج المنافسات عقد ورشة تدريبية مكثفة هدفت إلى إعداد المشاركين للمسابقة ركّزت على أساسيات العرض الريادي بطريقة مبسطة ومناسبة لأعمارهم.

تناولت الورشة أهمية البدء بتحديد المشكلة قبل الحديث عن المنتج واستخدام لغة واضحة وبسيطة عند عرض الفكرة إلى جانب تحويل التجارب اليومية إلى قصص ملهمة تساعد لجنة التحكيم على فهم المشروع والتفاعل معه.

وتقدّم مبادرة «روّاد الشارقة الصغار» تجربة تعليمية تناسب أعمار المشاركين تتيح لهم استكشاف مفاهيم ريادة الأعمال من خلال التعلّم التطبيقي وتطوير الأفكار والتدريب على العرض التقديمي في بيئة تفاعلية داعمة وممتعة.