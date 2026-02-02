«اقتصادية رأس الخيمة» تنفذ 43 ألف زيارة رقابية بالمنشآت التجارية خلال 2025



رأس الخيمة (الاتحاد)

نفذت اقتصادية رأس الخيمة خلال عام 2025 سلسلة واسعة من الزيارات الرقابية بالمنشآت التجارية في مختلف مناطق الإمارة بلغ عددها 43,254 زيارة تابعت خلالها مدى التزام المنشآت بالاشتراطات القانونية والتنظيمية، والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في حماية المستهلك ودعم استدامة النشاط الاقتصادي وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز بيئة الأعمال وضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة المعمول بها.وسجلت الدائرة 5827 معاينات ميدانية، شملت التحقق من التراخيص والأنشطة التجارية، ورصد الملاحظات، وتقديم الإرشادات اللازمة لأصحاب المنشآت، بما يعزز ثقافة الامتثال ويرفع مستوى الجودة في الأسواق المحلية.

وأكد فيصل عبد الله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، أن تكثيف الزيارات الرقابية يعكس حرص الدائرة على تعزيز الانضباط في الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، موضحاً أن فرق الرقابة تعمل وفق خطط مدروسة وآليات حديثة تسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي وتحقيق أعلى مستويات الامتثال لدى المنشآت التجارية.

وأضاف أن الإدارة مستمرة في تطوير أساليب الرقابة الميدانية وتعزيز الشراكة مع أصحاب المنشآت التجارية، بما يدعم خلق بيئة تجارية آمنة وجاذبة للاستثمار، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة رأس الخيمة.

وأكدت اقتصادية رأس الخيمة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ الثقة في بيئة الأعمال، ودعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين الرقابة والتوعية، بما ينسجم مع رؤية الإمارة المستقبلية.