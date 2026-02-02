12.5 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية خلال «أجمل شتاء في العالم»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة اختتام الدورة السادسة من حملة «أجمل شتاء في العالم» التي كانت قد انطلقت في 16 ديسمبر الماضي، واستمرت 6 أسابيع تحت شعار «شتاؤنا ريادة»، بالتعاون بين الوزارة والهيئات السياحية في مختلف إمارات الدولة، وذلك في إطار استراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: إن الدورة السادسة لحملة «أجمل شتاء في العالم» نجحت في تحقيق نتائج إيجابية بمختلف إمارات الدولة السبع، إذ وصلت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة خلال هذه النسخة 12.5 مليار درهم، كما بلغ إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة نحو 5 ملايين، وبنسبة زيادة بلغت 5% مقارنة بالنسخة الخامسة للحملة، وكذلك بلغت نسبة الإشغال الفندقي 84% بزيادة في معدل الإشغال وصلت إلى 2% مقارنة بالفترة ذاتها عن العام الماضي.

وأضاف معاليه، أن هذه الدورة استطاعت أن تصل إلى 300 مليون مشاهدة حول العالم، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين وصلت إليهم خلال نسخها الست أكثر من 1.5 مليار شخص، كما تميزت الدورة السادسة للحملة باعتمادها أكثر على صناع المحتوى، حيث بلغ صناع المحتوى الذين تعاونت معهم الحملة 53 صانع محتوى محلياً وعالمياً، ووصل عدد التفاعلات مع الفيديوهات التي أنتجتها الحملة إلى أكثر من 1.8 مليون تفاعل، ليشكل هذا الزخم المتواصل للحملة أساساً مهماً لبناء مزيد من التكامل والتعاون الوثيق بين الهيئات السياحية كافة، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد لابتكار تجارب ومشاريع استثنائية تضاعف من ثراء قطاعنا الوطني وتفرد وجهاتنا في كل إمارة لترسيخ مكانة الإمارات وجهة سياحية عالمية رائدة.

ونجحت الحملة في تحقيق أهدافها الرئيسية في إبراز المعالم السياحية في دولة الإمارات من جزر وشواطئ ومحميات وكنوز طبيعية وعمرانية وتراثية ومعالم حضارية وعصرية.

وأكد معالي عبد الله بن طوق، أن النجاح الجديد الذي حققته حملة «أجمل شتاء في العالم» في دورتها السادسة، يمثل مؤشراً قوياً على ما يمتلكه القطاع السياحي في دولة الإمارات من آفاق وفرص يمكن الاستثمار فيها لتعزيز نمو هذا القطاع الذي يعتبر من الركائز الأساسية في رؤية الإمارات لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، حيث تعمل الحملة باستمرار على ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة سياحية موحدة، من خلال عمل وطني مشترك، هدفه تعزيز تكامل المنظومة السياحية بين إماراتنا السبع، للارتقاء بمكانة الدولة وجاذبيتها السياحية، ويعمل على رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

و سلطت حملة «أجمل شتاء في العالم» الضوء على العديد من المشروعات الريادية التي قام بها رواد أعمال من الشباب الإماراتيين، وحققت نجاحات مبهرة سواء في الترويج السياحي وابتكار تجارب السفر السهلة والمريحة.

وأبرزت الحملة النمو المتصاعد الذي يشهده قطاع السياحة والسفر في الإمارات، إضافة إلى الإنجازات المتواصلة التي تحققها الدولة في ترسيخ جاذبية هذا القطاع، ومساهمته المتنامية في الاقتصاد الوطني، كما أبرزت الحملة الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات لدعم وتمكين ريادة الأعمال والابتكار ودعمها لتعزيز فرص الشباب في هذا المجال، ومواصلة ترسيخ البيئة المحفزة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشهد قطاع الطيران المدني في الدولة أداءً قياسياً خلال العام الماضي، حيث تشير توقعات نتائج عام 2025 إلى وصول حركة المسافرين في مطارات الدولة إلى قرابة 159 مليون مسافر، بنسبة نمو تزيد على 7.5% مقارنة بعام 2024 الذي سجل 147.8 مليون مسافر، وقد سجلت مطارات أبوظبي، ومطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، نحو 108.59 مليون مسافر حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي.

وواصل القطاع السياحي في الإمارات تحقيق معدلات نمو استثنائية، حيث ارتفعت الإيرادات الفندقية لتصل إلى نحو 44.4 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مسجلة نمواً قدره 8.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعة بزيادة متوسط السعر اليومي، كما زاد عدد نزلاء الفنادق إلى نحو 29.1 مليون نزيل محققاً نمواً بنسبة 5.2%، فيما ارتفعت ليالي المبيت الفندقي إلى أكثر من 99.4 مليون ليلة وبنسبة نمو بلغت 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.