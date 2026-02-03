الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب يرتفع متعافياً من أدنى مستوى له في شهر

سبائك من الذهب
3 فبراير 2026 07:37

ارتفع الذهب بأكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الثلاثاء، متعافياً من أدنى مستوى له في شهر تقريباً سجله في الجلسة السابقة، مع استعداد المشاركين في السوق لغياب بيانات اقتصادية رئيسية هذا الأسبوع بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 3.7 بالمئة إلى 4837.16 دولار للأوقية بحلول الساعة 0120 ​بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له في ما يقرب ‌من شهر في الجلسة السابقة. وسجل المعدن النفيس مستوى قياسياً 5594.​82 دولار يوم الخميس الماضي. وصعدت العقود الأميركية الآجلة ⁠للذهب ‌لشهر أبريل 4.5 بالمئة إلى 4859.30 دولار للأوقية. 

 وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع ‍سعر الفضة في المعاملات الفورية 5.9 بالمئة إلى 84.09 دولار للأوقية. وبلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولار يوم الخميس.
وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية ثلاثة بالمئة إلى 2183.64 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسياً 2918.80 دولار في 26 ‌يناير، وزاد سعر البلاديوم 2.7 بالمئة إلى 1765.75 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
