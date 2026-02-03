2.9 مليار درهم إيرادات «تيكوم» خلال 2025



دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة تيكوم، المُدرَجة في سوق دبي المالي، والتي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية في دبي، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مسجِّلة أداء مالياً وتشغيلياً قياسياً مدفوعاً بالنمو المستدام في الطلب على أصولها وارتفاع معدلات الإشغال وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وسجّلت المجموعة إيرادات قياسية بلغت 2.9 مليار درهم بنمو نسبته 19% على أساس سنوي، فيما ارتفع صافي الربح المتكرر بنسبة 20% ليصل إلى 1.5 مليار درهم.

كما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.2 مليار درهم بهامش ربح قوي وصل إلى 78%، في حين بلغ صافي الربح الإجمالي 2.1 مليار درهم، بعد تعديل مخصصات تقييم الأصول غير المتكررة.

وجاء الأداء مدعوماً بالنمو المتواصل في محفظة الأصول التجارية والصناعية والأراضي، وارتفاع متوسط قيمة الإيجارات، واستمرار الطلب القوي من الشركات المحلية والعالمية على المساحات المتخصصة التي توفرها مجمعات المجموعة، بجانب الإدارة الفعالة للتكاليف وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وقال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن تيكوم واصلت خلال عام 2025 مسيرة النمو القوي والأداء المتميز، بما يعكس الزخم الاقتصادي المتواصل في دولة الإمارات ودبي، مؤكداً أن النتائج القياسية على الصعيدين المالي والتشغيلي، تجسّد متانة نموذج أعمال المجموعة ونسب الإشغال شبه الكاملة في أغلب مجمعاتها.

وأضاف أن المجموعة نجحت في تعزيز محفظتها بفضل استراتيجية التوسع ومركزها المالي القوي وتحقيق أفضل العوائد للمساهمين، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة اقترح زيادة توزيعات الأرباح النقدية بنسبة 10% عن النصف الثاني من العام 2025 لتصل إلى 440 مليون درهم، مع تحديث سياسة توزيعات الأرباح لعام 2026، وتوقع توزيع إجمالي قدره 880 مليون درهم، رهناً بموافقة المساهمين، بما يعكس الالتزام بتحقيق عوائد جذابة ومستدامة.

من جانبه، أكد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي، أن الأداء القوي لعام 2025 يرسّخ الدور المحوري الذي تلعبه مجمعات تيكوم المتخصصة في دعم النمو الاقتصادي ضمن ستة قطاعات استراتيجية، وجذب المزيد من المستثمرين والمواهب من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن النتائج الاستثنائية تعكس مرونة نموذج الأعمال والتطبيق الفعّال لخطة التوسع والنمو المستدام.

وأوضح أن المجموعة استثمرت أكثر من 2.5 مليار درهم خلال العام في استحواذات ومشاريع استراتيجية شملت الاستحواذ على 138 قطعة أرض صناعية بمساحة 33 مليون قدم مربعة في مدينة دبي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد في القطاع الصناعي، بجانب إطلاق المرحلة الرابعة من مشروع مركز الابتكار في مدينة دبي للإنترنت بمساحة قابلة للتأجير تبلغ 263 ألف قدم مربعة وبقيمة 615 مليون درهم، لتعزيز مكانة المدينة وجهة رئيسية لشركات التكنولوجيا.