3.58 مليار درهم صافي أرباح «بن غاطي» خلال 2025

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «بن غاطي» تسجيل أرباح صافية قياسية خلال العام 2025، بلغت 3.58 مليار درهم، بنمو 96%، على أساس سنوي، مع نمو الإيرادات إلى 12.43 مليار درهم، مسجّلةً ما يقارب الضعف، مقارنةً بالعام السابق.

وكشفت الشركة، في بيان لها، عن زيادة الربح الإجمالي بنسبة 89% ليصل إلى 5.43 مليار درهم، وارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 84% لتبلغ 4.40 مليار درهم، مع نمو رصيد السيولة النقدية بنسبة 135% ليصل إلى 8.84 مليار درهم، وارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 92% على أساس سنوي ليصل إلى 24.37 مليار درهم.

وقالت الشركة إنها قامت ببيع أكثر من 17,000 وحدة سكنية خلال السنة الماضية، مشيرة إلى وصول القيمة الإجمالية لمحفظة المشاريع المكتملة وقيد التطوير والتخطيط إلى ما يقارب 100 مليار درهم.

وخلال الربع الأخير من عام 2025، واصلت «بن غاطي» الحفاظ على زخمها القوي، واختتمت العام بسلسلة من الإنجازات النوعية، فقد كشفت المجموعة عن مشروع مساكن «مرسيدس بنز بليسز I مدينة بن غاطي»، كأول مدينة سكنية في العالم تحمل علامة مرسيدس-بنز، في خطوةٍ تعزّز مكانة دبي كوجهة عالمية للمجتمعات العصرية القائمة على التصميم ونمط الحياة.

كما سجّلت «بن غاطي» رقماً قياسياً جديداً في قطاع الوحدات السكنية فائقة الفخامة، من خلال بيع أغلى بنتهاوس سكني في الشرق الأوسط بقيمة تقارب 150 مليون دولار أميركي.

كما أعلنت «بن غاطي»، بالتعاون مع «مرسيدس بنز»، عن خطط تطوير مشروع مساكن «مرسيدس بنز بليسز I مدينة بن غاطي»، كأول مجتمع عمراني متكامل للمجموعة، في امتدادٍ لنجاح استراتيجيتها في المشاريع ذات العلامات التجارية، وبما يتماشى مع إطار الاستدامة الخاص بالمجموعة من خلال تصاميم موفرة للطاقة، وحلول تنقل ذكية، وممارسات بناء خضراء.

وأوضحت قطر الندى بن غاطي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: «يُمثّل العام 2025 مرحلةً مفصلية في مسيرة نمو 'بن غاطي'، وتعكس أرباحنا القياسية وأداء الإيرادات المتحقق قوة الأسس التي يقوم عليها سوق دبي العقاري، إلى جانب الكفاءة العالية لنموذج أعمالنا المتكامل رأسياً، والذي يُمكّننا من الانتقال السريع من مرحلة التصميم إلى التسليم، مع الحفاظ على الجودة والانضباط في إدارة التكاليف.

وعلى مدار العام، واصلنا تحقيق زخم قوي في المبيعات، وتسريع وتيرة تسليم المشاريع، وتوسيع نطاق أعمالنا التطويرية عبر مواقع وقطاعات رئيسية، في انعكاسٍ مباشر لقوة الطلب وثقة السوق بسجل 'بن غاطي' الحافل في التنفيذ والتسليم».

من جهته قال شهزاد جناب، المدير المالي التنفيذي: «اتسمت السنة المالية 2025 بانضباط تشغيلي ومالي راسخ، حيث بلغ هامش الربح الإجمالي 44%، فيما سجل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 35%، وبلغ هامش صافي الربح 29%. وعلى صعيد المركز المالي، واصلت الميزانية العمومية تسجيل تحسُّنٍ ملموس، مع ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 92% على أساس سنوي ليصل إلى 24.37 مليار درهم، بالتوازي مع نمو رصيد النقد وما يعادله ليبلغ 8.84 مليار درهم. ويعزّز ذلك قاعدة سيولة قوية ومرونة مالية عالية، بما يدعم مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا للنمو المتفوق على السوق، مع الحفاظ على أعلى مستويات الانضباط المالي».