«أبوظبي التجاري» يوظّف 500 مواطن ومواطنة ويضاعف الكوادر الوطنية في «العين»

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

يعتزم بنك أبوظبي التجاري، توظيف 500 موظف إماراتي خلال عام 2026، من بينهم 220 كفاءة وطنية في مدينة العين، والحفاظ على نسبة توطين 100% في مدينة العين، كاشفاً في تقرير عن تمكين الكوادر الوطنية، نقل مهام تشغيلية متكاملة من فروع متعددة إلى مدينة العين. ووفقاً للتقرير فإن إنجازات البنك في مجال التوطين خلال عام 2025، شملت استقطاب 238 كفاءة وطنية جديدة للمجموعة ليبلغ إجمالي عدد الموظفين الإماراتيين 2054 موظفاً، تفعيل دور الكفاءات الوطنية بحيث تتولى 41% من الوظائف الحيوية في البنك، ترفيع 698 مواطناً ما يعادل 34% من إجمالي الموظفين المواطنين في البنك، بالإضافة إلى تعزيز نسبة القيادات الإماراتية في لجنة الإدارة التنفيذية للمجموعة لتبلغ 40%، مع إرساء معيار جديد في القطاع المصرفي بعد تحقيق والمحافظة على نسبة توطين 100% في مدينة العين. وقال التقرير إن بنك أبوظبي التجاري انطلاقاً من التزامه الراسخ بالرؤية الوطنية وسعيه لبناء مستقبل مصرفي يرتكز على الكفاءات الإماراتية، يواصل عاماً بعد عام تحقيق إنجازات نوعية تتجاوز مستهدفاته في مجال التوطين، ويجسّد هذا الزخم المتواصل نجاح استراتيجية البنك الشاملة في تمكين المواهب الوطنية وتوفير مسارات مهنية تعزّز جاهزيتهم للريادة عبر برامج تطوير متقدمة وتمكينهم من تولي أدوار محورية تسهم في دفع مسيرة النمو والابتكار. وأوضح بنك أبوظبي التجاري أنه في إطار التزام البنك برؤيته الاستراتيجية الهادفة على تعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية، تسهم الكوادر الإماراتية بصورة فعّالة في اعتماد جميع عمليات الائتمان الخاصة بالبنك، وأكد أن وجود موظف إماراتي واحد على الأقل ضمن مراحل المراجعة والموافقة على معاملات التسهيلات الائتمانية أصبح شرطاً ونهجاً راسخاً ضمن منظومة العمل، بما يعكس الدور المحوري الذي يضطلع به البنك في تمكين الكفاءات الإماراتية وإعداد جيل مستقبلي يسهم في دعم مسيرة نمو البنك والقطاع المصرفي في دولة الإمارات ككل، مشيراً إلى أن جهود البنك توجت بفوزه بجائزة «الجهود الاستثنائية في مجال التوطين – الفئة الماسية» من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وذلك تقديراً لأثرة الملموس في تطوير مسارات التوظيف وتبنى مبادرات نوعية تعيد تعريف آليات تمكين المواهب الوطنية. وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، إن التوطين يشكّل أحد المحركات الأساسية لاستراتيجية البنك طويلة الأمد، حيث يواصل صياغة نموذج مصرفي مستدام تقوده الكفاءات الإماراتية. وأضاف أنه رغم ما تحقق من إنجازات يعتد بها، فإننا لم نكتفِ بما تحقق ونحن مصرون على مواصلة التقدم بخطى أسرع تفوق التوقعات، إذ نعتزم خلال عام 2026 توظيف 500 مواطن ومواطنة، من بينهم 220 كفاءة وطنية في العين، ليرتفع إجمالي عدد الموظفين الإماراتيين فيها إلى نحو 600 موظف بنهاية العام، لافتاً إلى أنه من هذا المنطق يواصل البنك نقل مهام تشغيلية متكاملة إلى مدينة العين، ما يواكب توسع البنك في استقطاب وتطوير الكفاءات، ومن خلال هذا النهج نؤكد التزامنا بالمواءمة مع الأجندة الوطنية للتوطين ودورنا في إعداد كوادر إماراتية مؤهلة للإسهام في تطوير القطاع المصرفي دولة الإمارات.