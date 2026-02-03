«عملة الإمارات للاستثمار» تطلق أول منصة استثمار متعددة الأصول

أبوظبي (الاتحاد) أُطلقت شركة عملة الإمارات للاستثمار، رسميًا منصة (EmCoin)، كأول منصة استثمار متعددة الأصول داخل دولة الإمارات خاضعة لتنظيم هيئة سوق المال في الإمارات، حيث تجمع الأصول المشفّرة، وتداول العملات الأجنبية، والأسهم، والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، والسلع ضمن منظومة رقمية واحدة متكاملة وخاضعة بالكامل للأطر التنظيمية. صُمِّمت منصة عملة الإمارات للاستثمار، لمعالجة أبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون، من خلال استبدال تعدّد المنصات وتجزئة الوصول وغموض التسعير بتجربة استثمار واحدة مبسّطة وشفافة. وبالنسبة للعملاء، يعني ذلك حساباً واحداً خاضعاً للتنظيم، وواجهة موحّدة، ورؤية كاملة وواضحة للتسعير والرسوم وآليات التنفيذ عبر مختلف فئات الأصول. وتُمكّن المنصة المستثمرين من بناء محافظ استثمارية متنوعة دون الأعباء التشغيلية المترتبة على إدارة تطبيقات متعددة، أو بيانات دخول مختلفة، أو قنوات تمويل متفرقة. ويستفيد العملاء من هياكل تكلفة واضحة، وآليات تسعير شفافة، وإمكانية الوصول إلى مستشارين متخصصين، إلى جانب الثقة التي يوفرها العمل ضمن إطار تنظيمي محلي موحّد، بما يحدّ من التعقيد والمخاطر في أنشطة الاستثمار اليومية.

ويتزامن هذا الإطلاق مع التسارع الذي تشهده دولة الإمارات في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتمويل الرقمي المنظَّم، مدعومًا بأطر رقابية قوية تركّز على حماية المستثمرين ونزاهة الأسواق. وفي ظل هذا المشهد المتطور، تقدّم عملة الإمارات للاستثمار نموذجًا يضع العميل في المقام الأول، ويجمع بين اليقين التنظيمي وسهولة الاستخدام، بما يتيح للمستثمرين المشاركة عبر مختلف الأسواق دون المساومة على الثقة أو السيطرة. وقال ياسين عرفات، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة عملة الإمارات للاستثمار، إن بناء منصة عملة الإمارات للاستثمار جاء بهدف منح المستثمرين الوضوح والثقة والسهولة، فمن خلال منصة واحدة خاضعة للتنظيم، يحصل العملاء على وصول شفاف إلى فئات أصول متعددة، وتسعير واضح ومتوقّع، والقدرة على إدارة محافظهم الاستثمارية بشكل متكامل بدلًا من إدارتها ضمن جزر منفصلة.» ومن خلال تطبيق (EmCoin Trader)، يمكن للعملاء تداول الأصول المشفّرة مع وضوح كامل لآليات التسعير والتنفيذ في الوقت الفعلي، والوصول إلى أزواج العملات الأجنبية الرئيسية مدعومة برؤى وتحليلات سوقية، والاستثمار مباشرة في الأسهم الإماراتية والأمريكية بالدرهم، وتنويع محافظهم عبر الصناديق المتداولة في البورصات العالمية (ETFs)، إضافة إلى تخصيص استثمارات في السلع مثل الذهب والفضة، وكل ذلك ضمن بيئة موحّدة واحدة مصمّمة لتعزيز التحكم والشفافية واتخاذ القرارات الاستثمارية المدروسة.

وتشمل المزايا الإضافية للعملاء إجراءات تسجيل رقمية بالكامل عبر الهوية الإماراتية، والتحقق السريع من الحسابات، وعمليات إيداع وسحب آمنة مع تتبع فوري للمعاملات، إلى جانب أدوات متكاملة لإدارة المحافظ توفّر عرضًا موحّدًا للأداء عبر شمختلف فئات الأصول. وباعتبارها منصة مطوّرة في دولة الإمارات، تجمع منصة عملة الإمارات للاستثمار بين التحليلات المتقدمة وأطر الأمان والحفظ على مستوى المؤسسات، بما يضمن للعملاء الاستفادة من الابتكار والحماية في كل مرحلة من رحلتهم الاستثمارية.