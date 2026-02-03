«جمارك أبوظبي» تتعاون مع «الجمارك الإيطالية» لتسهيل التجارة الرقمية



ميلانو (الاتحاد)

وقَّعت جمارك أبوظبي، ووكالة الجمارك والاحتكارات الإيطالية (ADM)، وثيقة تعاون لتعزيز حلول تسهيل التجارة، من خلال عمليات جمركية آمنة وفعالة وشفافة، لدعم النمو الاقتصادي وتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

وتهدف الوثيقة إلى دعم الابتكار وتوظيف الحلول التكنولوجية المتطورة، إلى جانب التعاون في تنفيذ مشروع تجريبي للممر التجاري الرقمي الموثوق، لتسهيل حركة البضائع وتبادل البيانات الجمركية بشكل فوري وآمن، بما يعزّز كفاءة التجارة البينية والقدرة التنافسية.

وشهد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وعبدالله علي السبوسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إيطاليا، مراسم الإعلان عن الوثيقة التي وقّعها راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، وأندريا مازيلا، مدير مكتب العلاقات الدولية في وكالة الجمارك والاحتكارات الإيطالية، وذلك عقب اجتماع ثنائي عُقد على هامش منتدى أبوظبي للاستثمار في مدينة ميلانو.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع الثنائي، سبل توطيد علاقات التعاون وفرص تعزيز الشراكات الإستراتيجية، بما يدعم النمو الاقتصادي، وتنمية الأعمال وتدفقات الاستثمار بين أبوظبي وإيطاليا، وأكدا أهمية الدور الاستراتيجي للإدارات الجمركية في دعم التجارة العابرة للحدود، وتسهيل حركة مرور الشحنات من خلال استخدام الأنظمة المتطورة وأدوات الذكاء الاصطناعي وآليات تبادل البيانات الموثوقة، لا سيما الممر التجاري الرقمي الموثوق، لتعزيز الكفاءة والشفافية والتكامل بين الجانبين.

وبموجب وثيقة التعاون، أعرب الطرفان عن التزامهما المشترك بتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والسعي إلى تنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز سلاسل الإمداد، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، ودعم الابتكار في عمليات التجارة.

وقال راشد لاحج المنصوري، إن هذا التعاون مع وكالة الجمارك والاحتكارات الإيطالية يأتي انسجاماً مع التوجهات الحكومية لإمارة أبوظبي الهادفة إلى بناء اقتصاد المستقبل وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، إذ يجسّد التزام جمارك أبوظبي بتعزيز الشراكات الدولية، وفتح قنوات تعاون مؤسسي مستدام تسهم في تطوير منظومة العمل الجمركي وتدعم تسهيل انسيابية حركة السلع عبر الحدود وفق أعلى المعايير العالمية.

من جانبه، قال أندريا مازيلا: إن توقيع وثيقة التعاون يؤكد متانة الشراكة المتنامية بين إيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإن الوكالة تسعى من خلال العمل الوثيق مع جمارك أبوظبي إلى تعزيز التعاون الجمركي القائم على الابتكار، ودعم الشراكات العاملة في التجارة العابرة للحدود، والإسهام في التحول الرقمي للإدارات الجمركية والإدارات العالمية.