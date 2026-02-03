الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

3 مليارات درهم تداولات الأسهم المحلية والمؤشرات تحلق إلى مستويات جديدة

3 مليارات درهم تداولات الأسهم المحلية والمؤشرات تحلق إلى مستويات جديدة
3 فبراير 2026 16:11

حسام عبدالنبي (أبوظبي)
واصلت أسواق الأسهم المحلية أداءها الإيجابي في ختام تعاملات اليوم حيث تصاعدت وتيرة ارتفاعات الأسهم النشطة لتمكن مؤشرات الأداء من التحليق إلى مستويات جديدة حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي ليتجاوز 6600 نقطة ويغلق عند 6613.52 نقطة، فيما تمكن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية من الارتفاع بنسبة 1.3% ليغلق عند 10472 نقطة. وتزامن تحسن أداء الأسواق مع زيادة ملحوظة في نشاط التداولات لتتجاوز قيمة التداولات الاجمالية حاجز 3 مليارات درهم بعد تداول 764.3 الأف سهم خلال 32 ألفاً و545 صفقة.
سوق أبوظبي
وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي ارتفاعاً بمقدار 134.57 نقطة وبنسبة 1.3% عند مستوى 10472.57 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.99 مليار درهم، شملت ما يزيد على 465.83 مليون سهم عبر 31118 صفقات. وتصدّر سهم «بنك أبوظبي الأول» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 252.94 مليون درهم، وتلاه سهم «الدار» بقيمة 217.58 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بقيمة 186.99 مليون درهم. وجاء سهم «أدنوك للغاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 51.33 مليون سهم، وتلاه سهم «إيبيكس للاستثمار» بتداول 43.12 مليون سهم، ثم «دانة غاز» بنحو 36.11 مليون سهم. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 5.65% ليغلق عند 19.8 درهم، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 2.01% إلى 25.3 درهم، وسهم «الدار» بنسبة 4.3% إلى 10.18 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 1.38% إلى 3.65 درهم، فيما ارتفعت أسهم نشطة أخرى مثل أسهم «إيبيكس للاستثمار» بنسبة 5.68% إلى 4.09 درهم، وأيضاً «لولو للتجزئة القابضة» بنسبة 0.91% إلى 3.48 درهم و«دانة غاز» بنسبة 1.79% إلى 0.966 درهم.
سوق دبي المالي
وواصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاعات القياسية ليربح 40.16 نقطة بنسبة 0.61%، ليغلق عند مستوى 6613.52 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 1.08 مليار درهم، بعد التعامل على 298.54 مليون سهم، من خلال تنفيذ 17427 صفقة. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كل من «إعمار العقارية» بنسبة 1.28% إلى 15.8 درهم، و«بنك دبي الاسلامي» بنسبة 1.83% إلى 9.98 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 3.61% إلى 18.65 درهم، وأيضاً «سالك» بنسبة 2.62% إلى 6.65 درهم، فيما ارتفعت أسهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.9% إلى 0.897 درهم، و«ديار للتطوير» بنسبة 2.88% إلى 1.07 درهم، و«تكافل الإمارات» بنسبة 4.7% إلى 1.78 درهم و«مجموعة تيكوم» بنسبة 4.257% إلى 3.92 درهم.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الأسهم
الأسهم المحلية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
دبي
سوق دبي المالي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يسلم رئيس الباراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً
علوم الدار
رئيس الدولة يسلم رئيس الباراغواي الجائزة العالمية للحكومات الأكثر تطوراً
اليوم 17:29
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»
اليوم 20:24
«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«الوطنية للتصلب المتعدد» تشارك بـ7 رياضيين في «ألعاب الماسترز»
اليوم 20:21
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
اليوم 20:19
محمد بن راشد يلتقي أحمد عبد الله الأحمد الصباح خلال القمة العالمية للحكومات
علوم الدار
محمد بن راشد يلتقي أحمد عبد الله الأحمد الصباح خلال القمة العالمية للحكومات
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©