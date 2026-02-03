3 مليارات درهم تداولات الأسهم المحلية والمؤشرات تحلق إلى مستويات جديدة

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصلت أسواق الأسهم المحلية أداءها الإيجابي في ختام تعاملات اليوم حيث تصاعدت وتيرة ارتفاعات الأسهم النشطة لتمكن مؤشرات الأداء من التحليق إلى مستويات جديدة حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي ليتجاوز 6600 نقطة ويغلق عند 6613.52 نقطة، فيما تمكن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية من الارتفاع بنسبة 1.3% ليغلق عند 10472 نقطة. وتزامن تحسن أداء الأسواق مع زيادة ملحوظة في نشاط التداولات لتتجاوز قيمة التداولات الاجمالية حاجز 3 مليارات درهم بعد تداول 764.3 الأف سهم خلال 32 ألفاً و545 صفقة.

سوق أبوظبي

وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي ارتفاعاً بمقدار 134.57 نقطة وبنسبة 1.3% عند مستوى 10472.57 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.99 مليار درهم، شملت ما يزيد على 465.83 مليون سهم عبر 31118 صفقات. وتصدّر سهم «بنك أبوظبي الأول» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 252.94 مليون درهم، وتلاه سهم «الدار» بقيمة 217.58 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بقيمة 186.99 مليون درهم. وجاء سهم «أدنوك للغاز» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 51.33 مليون سهم، وتلاه سهم «إيبيكس للاستثمار» بتداول 43.12 مليون سهم، ثم «دانة غاز» بنحو 36.11 مليون سهم. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 5.65% ليغلق عند 19.8 درهم، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 2.01% إلى 25.3 درهم، وسهم «الدار» بنسبة 4.3% إلى 10.18 درهم، و«أدنوك للغاز» بنسبة 1.38% إلى 3.65 درهم، فيما ارتفعت أسهم نشطة أخرى مثل أسهم «إيبيكس للاستثمار» بنسبة 5.68% إلى 4.09 درهم، وأيضاً «لولو للتجزئة القابضة» بنسبة 0.91% إلى 3.48 درهم و«دانة غاز» بنسبة 1.79% إلى 0.966 درهم.

سوق دبي المالي

وواصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاعات القياسية ليربح 40.16 نقطة بنسبة 0.61%، ليغلق عند مستوى 6613.52 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 1.08 مليار درهم، بعد التعامل على 298.54 مليون سهم، من خلال تنفيذ 17427 صفقة. وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كل من «إعمار العقارية» بنسبة 1.28% إلى 15.8 درهم، و«بنك دبي الاسلامي» بنسبة 1.83% إلى 9.98 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 3.61% إلى 18.65 درهم، وأيضاً «سالك» بنسبة 2.62% إلى 6.65 درهم، فيما ارتفعت أسهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 0.9% إلى 0.897 درهم، و«ديار للتطوير» بنسبة 2.88% إلى 1.07 درهم، و«تكافل الإمارات» بنسبة 4.7% إلى 1.78 درهم و«مجموعة تيكوم» بنسبة 4.257% إلى 3.92 درهم.