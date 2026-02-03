مذكرتا تفاهم بين الإمارات والإكوادور لتعزيز التعاون في الرقابة ومكافحة الفساد

أبوظبي (وام)

وقع جهاز الإمارات للمحاسبة مذكرتي تفاهم مع جهات رقابية ومكافحة الفساد مختصة في جمهورية الإكوادور، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الرقابة والتدقيق، وترسيخ النزاهة وتطوير الجهود المشتركة في مكافحة الفساد.

تم توقيع المذكرة الأولى مع ديوان المراقب العام لدولة الإكوادور، خلال استقبال معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، لسعادة الدكتور ماوريسيو توريس، المراقب العام لدولة الإكوادور، والوفد المرافق له.



كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع النزاهة العامة في جمهورية الإكوادور، بحضور سعادة خوسيه خوليو نيرا هانزه، الأمين العام للنزاهة العامة، بهدف دعم التعاون في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام جهاز الإمارات للمحاسبة بتوسيع شراكاته الدولية مع المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد حول العالم، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز منظومات الرقابة والنزاهة.