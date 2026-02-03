الأربعاء 4 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

مذكرتا تفاهم بين الإمارات والإكوادور لتعزيز التعاون في الرقابة ومكافحة الفساد

مذكرتا تفاهم بين الإمارات والإكوادور لتعزيز التعاون في الرقابة ومكافحة الفساد
3 فبراير 2026 17:28

 

أبوظبي (وام)
وقع جهاز الإمارات للمحاسبة مذكرتي تفاهم مع جهات رقابية ومكافحة الفساد مختصة في جمهورية الإكوادور، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الرقابة والتدقيق، وترسيخ النزاهة وتطوير الجهود المشتركة في مكافحة الفساد.
تم توقيع المذكرة الأولى مع ديوان المراقب العام لدولة الإكوادور، خلال استقبال معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، لسعادة الدكتور ماوريسيو توريس، المراقب العام لدولة الإكوادور، والوفد المرافق له.

 


كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع النزاهة العامة في جمهورية الإكوادور، بحضور سعادة خوسيه خوليو نيرا هانزه، الأمين العام للنزاهة العامة، بهدف دعم التعاون في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام جهاز الإمارات للمحاسبة بتوسيع شراكاته الدولية مع المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد حول العالم، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز منظومات الرقابة والنزاهة.

جهاز الإمارات للمحاسبة
