«حرة الحمرية» بالشارقة تحتضن توسعة جديدة لـ«ماجنم» الأميركية

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مركز ماجنم الأميركي للتكنولوجيا، المتخصص في حلول التصنيع والتكنولوجيا لقطاع الطاقة، عن توسعه الجديد في المنطقة الحرة بالحمرية، حيث دشن منشأتين مغلقتين على مساحة إجمالية تقارب 53,806 أقدام مربعة، وذلك ضمن خططه المتواصلة لتطوير مجمعه الصناعي وتعزيز حضوره في مجالات تصنيع حزم مراكز البيانات المعيارية، وأنظمة توزيع الطاقة، ووحدات التبريد، ومشروعات الطاقة الهيدروجينية التي تشهد نمواً متسارعاً عالمياً، لترتفع بذلك إجمالي مساحة الأراضي المستثمرة من قبل المركز في المنطقة الحرة بالحمرية إلى نحو 800 ألف قدم مربعة.

وتأتي هذه التوسعة امتداداً لمسيرة استثمارية في المنطقة الحرة بالحمرية منذ عام 2022، ما يعكس الثقة المستمرة التي تحظى بها بيئة الاستثمار في إمارة الشارقة.وتم تدشين المنشأتين الجديدتين من قبل سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، برفقة مسؤولي مركز «ماجنم» وعدد من كبار المسؤولين في الهيئة، حيث اطلع خلال الجولة على مرافق الإنتاج والتخزين والتجميع، والبنية التشغيلية المتقدمة المصممة وفق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يوفّر بيئة عمل محمية ومنظمة تدعم استمرارية العمليات في مختلف الظروف الجوية، تعزز كفاءة مناولة المواد وانسيابية العمليات وتحسين عمليات التشغيل والصيانة، بما يعزز كفاءة العمل واستدامة الأصول.

كما استمع إلى شرح تفصيلي حول آليات العمل داخل المنشأتين، والتقنيات الحديثة والمصصمة وفق أحدث المعايير العالمية في إدارة العمليات والإنتاج، ودورها في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين معدلات الإنجاز، وتقليل الهدر، إلى جانب كونها إضافة نوعية لمنشآت المركز القائمة، تسهم في تلبية الاحتياجات التصنيعية الحالية والمستقبلية، ودعم خطط التوسع والنمو المستدام للمركز على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد سعود سالم المزروعي أن توسعات «ماجنم» الجديدة في «حرة الحمرية» تأتي ترجمة لرؤية إمارة الشارقة الهادفة إلى تعزيز مكانتها كمحور لاستثمارات الشركات العالمية، ودعماً لاستراتيجية هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في تطوير بنية تحتية ولوجستية متكاملة تخدم قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به، موضحاً أن «حرة الحمرية» بالشارقة تعمل على تهيئة منظومة خدمات شاملة تسهل حصول المستثمرين على احتياجاتهم، وما في ذلك تطوير مرافق صناعية متطورة، وتبنّي أدوات ذكية مبتكرة وحلول رقمية متقدمة تُسهم في تحليل عمليات اتخاذ القرار وتحسينها، وتعزيز كفاءة الأداء التشغيلي ودعم نمو الأعمال، من خلال الاستفادة المثلى من إمكانات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

وأشار إلى أن التوسعة الجديدة ستسهم في تمكين «ماجنم» من الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة، والوصول السريع إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، لافتاً إلى أن الهيئة تواصل جهودها لاستقطاب الاستثمارات النوعية في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة مع الالتزام بأعلى المعايير البيئية. وأوضح أن حرة الحمرية رسخت مكانتها مركزاً صناعياً ولوجستياً رئيسياً لصناعات النفط والغاز حيث تحتضن اكثر من 2,000 شركة متخصصة في الصناعات البتروكيميائية وتخزين النفط والغاز وتزويد السفن بالوقود.

وأعرب ساجيف جون، نائب رئيس مركز ماجنم للتكنولوجيا، عن سعادته بتدشين هذه التوسعة التي ستوفر مساحة مغطاة ومجهزة لتحقيق تدفق عمل متواصل، وتحسين مناولة المواد وإدارة السلامة، مؤكداً أنها ستعزز الكفاءة التشغيلية للمركز، وتدعم خططه للتوسع في تصنيع مراكز البيانات المعيارية وملحقاتها، إلى جانب أنظمة التبريد ومشروعات الطاقة الهيدروجينية.

وأوضح جون أن اختيار حرة الحمرية بالشارقة لهذا المشروع يأتي بفضل امتيازاتها الفريدة وخبرتها المتنوعة في قطاعي الطاقة التقليدية والمتجددة، فضلاً عن التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين الأجانب. وأضاف أن المنشأتين الجديدتين ستسهمان في توسع المركز نحو أسواق جديدة عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة، وتوفر بيئة مثالية للابتكار والتصنيع.