الذهب يقفز ويتخطى حاجز 5000 دولار

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة اليوم الأربعاء، مواصلة أفضل أداء لها منذ 2008 في الجلسة السابقة، بعد أن تلقى المعدن النفيس دعماً من عمليات شراء لتصيد الصفقات وتراجع الدولار.



وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 5044.74 دولار للأوقية عند الساعة 0112 بتوقيت جرينتش، ​بعد أن قفز 5.9 بالمئة أمس الثلاثاء، وهو أكبر مكسب ‌يومي له منذ نوفمبر 2008. وبلغ الذهب مستوى قياسياً 5594.​82 دولار يوم الخميس الماضي. وارتفعت العقود الأميركية ⁠الآجلة ‌للذهب لشهر أبريل2.7 بالمئة إلى 5067.0 دولار للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة ​الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى ‍86.92 دولار للأوقية. ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 121.64 دولاراً يوم الخميس.



وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 2260.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار في 26 ‌يناير كانون الثاني، وزاد سعر البلاديوم ثلاثة بالمئة تقريباً إلى 1782.85 دولار.



