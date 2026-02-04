الخميس 5 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

أسهم التكنولوجيا تدفع نيكي الياباني للتراجع بعد ارتفاع حاد

4 فبراير 2026 09:36

انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء بضغط من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي تراجعت على غرار وول ستريت، وذلك بعد ارتفاعه بشدة في الجلسة السابقة.
وتراجع نيكي 0.6 بالمئة إلى 54384.53 نقطة عند الساعة 0206 بتوقيت جرينتش. وغير المؤشر ​توبيكس اتجاهه ليصعد 0.12 بالمئة إلى 3650.02 ‌نقطة. 

وقفز نيكي أربعة بالمئة تقريباً ليغلق عند مستوى قياسي أمس الثلاثاء، ​في أكبر مكاسب يومية له منذ 25 أكتوبر. وانخفضت أسهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق اثنين بالمئة. وخسرت شركة طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 1.64 ​بالمئة.



المصدر: وكالات
مؤشر نيكي الياباني
نيكي
