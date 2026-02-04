افتتاح أكبر معرض عالمي لهواة الطوابع في دبي بمشاركة دولية واسعة

دبي (الاتحاد)

افتُتحت اليوم فعاليات معرض دبي الدولي للطوابع 2026 في قاعة مكتوم بمركز دبي التجاري العالمي، مشكلاً أكبر تجمع عالمي لهواة الطوابع، وتشهد دورة هذا العام مشاركة دولية واسعة شملت 76 دولة يمثلها 469عارضاً من مختلف أنحاء العالم.

ويشهد المعرض منافسات عالمية بإشراف لجنة تحكيم تضم 40 محكّماً معتمداً من الاتحاد الدولي لجمعيات هواة الطوابع إلى جانب 51منصة بيع تشمل إدارات بريدية، وتجار طوابع، ودور مزادات، ومزودي مستلزمات الهواية، مانحين الزوار تجربة متكاملة تعكس ثراء هذا المجال وتنوّعه على المستوى الدولي.

وافتتح المعرض معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور كل من بدر العلماء رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات، وعبدالله خوري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لهواة الطوابع، وعلي عبدالرحمن أحمد المنسق العام لمعرض دبي العالمي للطوابع، وراكوب شيراكيتي رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الآسيوي لجمعيات هواة الطوابع، إلى جانب رؤساء جمعيات هواة الطوابع الخليجية والعربية والدولية، ونخبة من الهواة والمتخصصين.

ويُقام المعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط بهذا الحجم، ليشكّل منصة عالمية تحتفي بالطوابع البريدية باعتبارها سجلًا تاريخياً وثقافياً يوثّق مسيرة الشعوب والحضارات، ويضم آلاف الطوابع النادرة والتاريخية، إلى جانب مشاركات تنافسية معتمدة من الاتحاد الدولي لجمعيات هواة الطوابع.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لهواة جمع الطوابع عبدالله محمد طيب خوري، معرض دبي العالمي للطوابع رسالة ثقافية وإنسانية تتجاوز حدود الهواية، اليوم يجتمع في دبي التاريخ والرياضية والفن والسينما والمسرح وكل أنواع الفنون التي خلدتها الطوابع بوصفها شواهد تاريخية تحكي قصص الدول والشعوب، وتعكس قيم التواصل والتبادل الحضاري.

ويؤكد هذا المعرض مكانة دبي كمنصة عالمية للثقافة والمعرفة، وحرصها على استضافة الفعاليات الدولية المتخصصة التي تجمع العالم تحت سقف واحد.أضاف خوري: تشمل فعاليات المعرض العديد من الأنشطة والمسابقات الفكرية والثقافية والتاريخية الموجهة للأجيال الناشئة، من خلال الأنشطة التفاعلية، بهدف تعزيز الوعي المعرفي، وترسيخ حب الاكتشاف والتعلّم عبر الطوابع البريدية للحفاظ على هذه الهواية من الاندثار.

وأشار إلى أن تنظيم معرض دبي العالمي للطوابع يأتي متزامناً مع احتفال جمعية الإمارات لهواة الطوابع بمرور 30 عاماً على تأسيسها، ومع مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي لجمعيات هواة الطوابع و50 عاماً على تأسي الاتحاد الآسيوي لهواة الطوابع، في محطة تاريخية تعكس عمق واستمرارية هذه الهواية على المستويين المحلي والدولي.

وتابع المعرض يتزامن كذلك مع أسبوع الإمارات والكويت، حيث تقرر تخصيص اليوم الثاني من المعرض للاحتفاء بالطوابع الكويتية، تأكيداً على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، وتجسيداً لأواصر التعاون الثقافي بين الشعبين، وتعزيزاً للشراكة القائمة بين جمعية الإمارات لهواة الطوابع وجمعية الكويت لهواة جمع الطوابع.

وقال راكوب شيراكيتي الرئيس للاتحاد الدولي لجمعيات هواة الطوابع: أن معرض دبي الدولي يعكس الاهتمام الكبير بهواية جميع الطوابع من كل دول العالم حيث لا تزال تلقى الاهتمام والرعاية.

وأضاف شيراكيتي: نرحب بكل الأعضاء القادمين إلى دبي للمشاركة كما نرحب بكل الهواة الذين جاءوا أيضاَ من دول عديدة للمشاركة وحضور الفعاليات والاطلاع على آخر الإصدارات الجديدة وحتى القديمة، لافتاً إلى أن معرض يوفر مجموعات غاية في الأهمية للزوار تمثل عقباً زمنية مختلفة.

ويستمر معرض دبي العالمي للطوابع حتى 08 فبراير الجاري متيحاً للجمهور فرصةً فريدة لاستكشاف عالم الطوابع، وحضور الفعاليات المصاحبة، والاطلاع على مجموعات نادرة تُعرض لأول مرة في المنطقة.