«مجموعة سند» و«رولز رويس» توقّعان اتفاقية لتوسيع تعاونهما العالمي

سنغافورة (الاتحاد)

أعلنت مجموعة سند، المملوكة بالكامل من قبل شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» خلال معرض سنغافورة للطيران 2025 عن اتفاقية مع شركة رولز رويس لتوسيع نطاق شراكتها طويلة الأمد في مجال صيانة وإصلاح وعمرة محركات ترينت 700.

ويُعزز الإنجاز الشراكة التي بدأت في عام 2012، مُسجلةً بذلك أكثر من عقدٍ من التعاون الوثيق بين الشركتين. وخلال هذه الفترة، نجحت سند في صيانة أكثر من 200 محرك من طراز ترينت 700 لصالح أكثر من 25 مشغلاً، ما أكسبها مكانةً مرموقةً كواحدة من أكثر شركاء رولز رويس المستقلين ثقةً وكفاءةً في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة.

ويُعمّق الاتفاق الجديد هذه العلاقة، إذ سيُعهد إلى سند نطاق عملٍ مُوسّع يشمل ما يصل إلى 612 زيارةً لورشة صيانة لمحركات ترينت 700 حتى عام 2031، بزيادة قدرها 277 زيارةً على مستوى الالتزام الحالي. ويُعزّز هذا التعاون المُحسّن مكانة سند كأكبر مُزوّد مستقل لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات ترينت 700 على مستوى العالم، لتشكّل ركيزةً أساسيةً في شبكة الدعم العالمية لهذا النوع من المحركات.

ويعمل محرك ترينت 700 على تشغيل أكثر من 60% من أسطول طائرات إيرباص إيه 330 في العالم، حيث يوجد أكثر من 1400 محرك في الخدمة، ويتجاوز الطلب السنوي على صيانتها 250 زيارة صيانة. ومع استمرار قطاع الطيران في تحقيق انتعاش قوي في حركة المسافرين والشحن، يُمدّد مُشغّلو طائرات إيه 330 العمر التشغيلي لأسطولهم، حيث يقوم العديد منهم بتحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن لتلبية الطلب العالمي على الخدمات اللوجستية.

وستعتمد سند على مرافق الصيانة والإصلاح والعمرة الحالية الخاصة بها وقدراتها في مجال خلايا الاختبار في أبوظبي.

وستستثمر الشركة 125 مليون درهم إماراتي «34 مليون دولار أميركي» في مجال الأدوات المتطورة وأنظمة التشغيل الآلي والأجهزة الحديثة. وبالتوازي مع ذلك، ستوظف سند أكثر من 300 متخصص من ذوي المهارات العالية، دعماً لاستراتيجيتها طويلة الأجل في مجال التوطين وتنمية المواهب والمهارات الوطنية، والمساهمةً في تعزيز الخبرات المتنامية في قطاع الطيران والفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند «تعزّز هذه الاتفاقية التاريخية من ثقة رولز رويس في قدرات سند على تقديم حلول صيانة وإصلاح وعمرة عالمية المستوى على نطاق واسع، وعلى مدار أكثر من عقد من الشراكة، أثبتنا التزامنا بالأداء والدقة والابتكار ومع تكليف رولز رويس لمجموعتنا بمحفظة أعمال موسعة، تواصل سند إثبات كيف يمكن لخبرات أبوظبي الهندسية أن تدعم مستقبل الطيران العالمي من خلال توفير الموثوقية والاستدامة والتميز التقني».

وقال بول كينان، مدير عمليات ما بعد البيع للطيران التجاري في رولز رويس: لا تعزز زيادة مجموعة سند لقدراتها في مجال صيانة ترينت 700 مكانتها كأكبر مزوّد مستقل لصيانة ترينت 700 على مستوى العالم فحسب، بل تدعم أيضاً طموحنا لزيادة استطاعتنا العالمية في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة بشكل كبير بحلول عام 2030، فيما يُعد إعلان اليوم دليلاً إضافياً على التزامنا بتقديم منتجات وخدمات ممتازة لقاعدة عملائنا العالمية، ونشكر سند على دعمها لنا في هذه المسيرة».

ويمثل هذا التعاون الموسع أحد أكبر اتفاقيات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركات ترينت 700 في السنوات الأخيرة، وهو خطوة نحو تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتميز والابتكار في مجال الطيران. كما يتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى دعم التصنيع عالي التقنية والابتكار والاستدامة في مختلف القطاعات الاستراتيجية. وقال بيان «تواصل سند، بخبرة تزيد على 38 عاماً في هذا القطاع، لعب دورٍ محوري في تطوّر منظومة الطيران العالمية. وبخدمتها لأكثر من 40 شركة طيران حول العالم، وبدعم من عقود طويلة الأجل تتجاوز قيمتها 443 مليار درهم إماراتي، تبقى سند في طليعة الشركات التي تقدم حلول الصيانة والإصلاح والعمرة الموثوقة والمبتكرة والمستدامة، والتي تضمن استمرار تحليق الطائرات في جميع أنحاء العالم ودفع صناعة الطيران والفضاء نحو الأمام».