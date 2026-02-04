«سند» و«الاتحاد للطيران الهندسية» تعلنان تجديد اتفاقية التأجير طويلة الأمد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «سند» المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عن تجديد اتفاقية التأجير طويلة الأمد مع شركة «الاتحاد للطيران الهندسية»، أحد أبرز مزودي خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة الطائرات في العالم، والتابعة لمجموعة طيران أبوظبي.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية بين كل من بهاء سلامة، المدير العام لقسم الصيانة والإصلاح والعمرة بمجموعة «سند»، ودانييل هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة «طيران الاتحاد الهندسية»، بحضور منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»؛ ومحمود الهاملي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «طيران أبوظبي».

وبموجب الاتفاقية، تستمر «سند» في استئجار مساحة 40,000 متر مربع من الأراضي والمرافق في منشآت «الاتحاد للطيران الهندسية» المتطورة لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة والبالغة مساحتها 550,000 متر مربع بالقرب من مطار زايد الدولي.وتعزز هذه الاتفاقية الاستراتيجية الشراكة الراسخة التي تجمع اثنتين من كبرى شركات قطاع الطيران في أبوظبي، وتؤكد التزامهما المشترك بدعم طموحات الإمارة لهذا القطاع الحيوي على المدى الطويل، وبدخول «سند» مرحلة جديدة من النمو مع توسع قدراتها وزيادة كوادرها في أبوظبي والعين، تضمن هذه الاتفاقية استمرار عمليات المجموعة في مقرها الذي تشغله منذ أكثر من 38 عاماً.

بالإضافة إلى ذلك، ستواصل «سند» تقديم خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة محركات «ليب» و«GEnx» و«V2500» و «ترنت 700» لأكثر من 55 من كبرى شركات الطيران العالمية ومصنعي المعدات الأصلية للمحركات انطلاقاً من مقرها في أبوظبي والذي يمتاز بمساحته الواسعة، والتي تمكن مجموعة «سند» من تعزيز تشغيل المحركات، وتوسيع قدراتها المستقبلية، وتحقيق طموحاتها بالريادة العالمية.

وتتزامن هذه الاتفاقية مع إعلان «سند» عن توسيع حضورها في العين من خلال إطلاق مشروع أول مركز لصيانة وإصلاح وعَمرة محركات «جي تي إف» ومجمع الاختبار الجديد، وتشكل منشأتا المجموعة في أبوظبي والعين منصة موحدة ومتكاملة لصيانة وإصلاح وعَمرة المحركات على مستوى دولة الإمارات، مما يزيد القدرة الاستيعابية لــ «سند»، ويعزز مرونة سلسلة التوريد، ويسرّع من تطوير الكفاءات الفنية المتخصصة.

وبهذه المناسبة، قال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»: «تعكس هذه الاتفاقية طويلة الأمد شراكتنا المتينة مع «الاتحاد للطيران الهندسية»، وتعزز التزامنا الراسخ بدفع عجلة النمو في أبوظبي، حيث لا يزال مقرناً فيها ركن أساسي من عملياتنا التشغيلية، رغم التوسع الذي تشهده عملياتنا في مدينة العين. كما يعزز تجديد اتفاقية التأجير هذه قدرتنا الاستيعابية، ويتيح لنا تنمية كوادرنا العاملة، إلى جانب تقديم خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة عالمية المستوى من أبوظبي وإلى العملاء في جميع أنحاء العالم. ومن خلال هذه الشراكة، نبني منظومة طيران قادرة على مواكبة متطلبات السوق المستقبلية، ونُسهِم في ترسيخ مكانة أبوظبي على خريطة الطيران العالمية».

من جانبه، قال محمود الهاملي، الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران أبوظبي: «تبرز هذه الاتفاقية أهمية التعاون بين شركتين رائدتين في قطاع الطيران في أبوظبي، وباستمرار عمليات «سند» في المنشأة التابعة لشركة «الاتحاد للطيران الهندسية»، والقريبة من مطار زايد الدولي، سنتمكن من تعزيز قدراتنا الفنية المشتركة، ودعم استراتيجية الإمارة طويلة الأمد لقطاع الطيران. ونحن فخورون بالتعاون مع «سند» في سعيها لترسيخ حضورها العالمي في مجال الصيانة والإصلاح والعَمرة انطلاقاً من منشأتها الرئيسية في أبوظبي».

وتسهم هذه الاتفاقية في تحقيق رؤية أبوظبي الرامية لإرساء مستقبل أكثر قوة وتطوراً لقطاع الطيران. ومن خلال توفير المساحات التشغيلية في مرافق مطار زايد الدولي، ستعمل «سند» على توسيع قدرتها الاستيعابية، وتوسيع برامجها للمحركات، بالإضافة إلى تنمية كادر بشري مؤهل وعالي الكفاءة، إذ تدعم البنية التحتية المتطورة التي تمتاز بها هذه المساحة إجراء خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة من الجيل التالي، وتسهم في تعزيز العلاقات مع «الاتحاد للطيران الهندسية»، مما يعزز بدوره مكانة أبوظبي كمركز للتميز الهندسي. وسيكون لهذه الجهود مجتمعةً دور حيوي في تعزيز تطور ومرونة قطاع الطيران المحلي، بما يدفع عجلة النمو الصناعي، ويدعم المواهب الوطنية، ويرسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في مجال الطيران.