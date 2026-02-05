الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تراجع أسعار الذهب والفضة

تراجع أسعار الذهب والفضة
5 فبراير 2026 09:49

شهدت أسعار الذهب والفضة انخفاضاً حاداً، اليوم الخميس، في ظل موجة بيع واسعة النطاق في السوق وارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى خلال أسبوعين تقريباً.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.7 % إلى 4876.12 دولار للأوقية بحلول الساعة 0402 بتوقيت جرينتش، متراجعاً عن أعلى مستوى له في نحو أسبوع الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.


ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب ‍تسليم أبريل 1.1% إلى 4896.30 دولار للأوقية.

أخبار ذات صلة
تراجع أسعار الذهب والفضة وسط قوة الدولار
الذهب يقفز ويتخطى حاجز 5000 دولار

وارتفع الدولار ‌إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا اليوم "الخميس".

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية ‍12.4 ‌% إلى 77.09 دولار للأوقية، فيما كانت الفضة قد سجلت الأسبوع الماضي مستوى قياسياً عند 121.64 دولار.

كما انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 7.7% إلى 2056.64 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار ⁠في 26 يناير الماضي، وهبط البلاديوم 5 % تقريباً إلى 1689.25 دولار.

المصدر: وام
الذهب
أسعار الذهب
الفضة
آخر الأخبار
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
الرياضة
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
اليوم 20:34
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
اليوم 20:31
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
الرياضة
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
اليوم 20:29
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
علوم الدار
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
اليوم 20:23
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
علوم الدار
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
اليوم 20:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©