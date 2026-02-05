تراجع أسعار الذهب والفضة

شهدت أسعار الذهب والفضة انخفاضاً حاداً، اليوم الخميس، في ظل موجة بيع واسعة النطاق في السوق وارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى خلال أسبوعين تقريباً.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.7 % إلى 4876.12 دولار للأوقية بحلول الساعة 0402 بتوقيت جرينتش، متراجعاً عن أعلى مستوى له في نحو أسبوع الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.



ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب ‍تسليم أبريل 1.1% إلى 4896.30 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار ‌إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا اليوم "الخميس".

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية ‍12.4 ‌% إلى 77.09 دولار للأوقية، فيما كانت الفضة قد سجلت الأسبوع الماضي مستوى قياسياً عند 121.64 دولار.

كما انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 7.7% إلى 2056.64 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار ⁠في 26 يناير الماضي، وهبط البلاديوم 5 % تقريباً إلى 1689.25 دولار.