8844 شركة نشطة في «دبي المالي العالمي» بزيادة 28%

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي المالي العالمي تسجيل نتائج سنوية قياسية خلال العام 2025، بما يعزّز مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وارتفع عدد الشركات النشطة المسجلة التي يضمها المركز حالياً إلى أكثر من 8844 شركة، بزيادة قدرها 28% على عام 2024، فيما ارتفع عدد الشركات النشطة الجديدة بنحو 2525 شركة، بزيادة قدرها 39% مقارنة بالعام السابق، ما يدل على جاذبية المركز بوصفه بوابة استراتيجية للأسواق المالية العالمية والإقليمية.

وزادت الإيرادات المجمعة لعام 2025 بنسبة غير مسبوقة، وبلغت 20% لتصل إلى 2.13 مليار درهم، مرتفعةً من 1.78 مليار درهم في عام 2024، في حين ارتفع صافي الأرباح بنسبة 28% ليبلغ 1.48 مليار درهم مقابل 1.16 مليار درهم في عام 2024.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاعين الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي: إن النتائج غير المسبوقة التي حققها مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2025 في جميع المجالات تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي وجهةً رائدةً للمال والأعمال في العالم، ومركزاً دولياً لصناعة الفرص الاقتصادية والمالية الجديدة.

وأضاف سموه: النمو المتواصل في عدد الشركات المسجلة والإيرادات وصافي الأرباح، يعكس الثقة المتزايدة للمؤسسات المالية العالمية في منظومة دبي الاقتصادية والإطار التشريعي والتنظيمي لمركز دبي المالي العالمي القائم على النزاهة والكفاءة والشفافية، بما يعزّز دور المركز محركاً رئيسياً لدعم تنافسية الإمارة إقليمياً ودولياً».

وأكد سموه أن مركز دبي المالي العالمي يظل ركيزة أساسية في استراتيجية دبي الطموحة لترسيخ مكانتها بين أفضل أربعة مراكز مالية عالمية.. وقال: «مستمرون في تطوير الأطر القانونية والتنظيمية، والارتقاء بالبنية التحتية، وتعزيز بيئة الأعمال، واستقطاب أفضل العقول والاستثمارات النوعية، لضمان بقاء دبي في طليعة المراكز المالية، ووجهة أولى للمؤسسات والمستثمرين ورواد الابتكار في العالم».



نمو السوق

وخلال عام 2025، واصلت المنظومة المالية لمركز دبي المالي العالمي نموها بوتيرة أسرع من السوق، ما أسهم في تحويل دبي إلى مركز عالمي مهم للخدمات المالية، ومازال المركز الوجهة المفضلة للشركات المالية، التي تسعى للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويتجلى ذلك في كونه مقراً لأكبر نظام للخدمات المالية المنظمة في المنطقة، والذي يضم أكثر من 1052 شركة، وتشمل هذه الشركات المقرات الإقليمية لأكثر من 290 بنكاً ومؤسسة سوق رأسمال، و135 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و70 شركة وساطة، وأكثر من 500 كيان لإدارة الثروات والأصول، بما في ذلك 102 صندوق تحوّط، وأكثر من 1289 كياناً مرتبطاً بالشركات العائلية.

وشملت قاعدة عملاء مركز دبي المالي العالمي المتنامية في عام 2025 شركات «كامبريدج أسوشيتس»، و«كابتال لاند»، وشركة «الصين الدولية لرأس المال»، و«ديلوكال»، و«هاودن ري إنشورنس»، وشركة «آي سي آي سي آي لإدارة الأصول»، و«مانولايف»، وبنك الكويت الوطني، و«نورث روك كابيتال»، و«بيمكو»، وصندوق التحوط «آر في كابيتال»، و«سيلفر بوينت كابيتال»، و«سكوير بوينت كابيتال» و«ستاروود كابيتال»، و«تورمالين»، و«بنك الوقف التركي»، و«ترانس-أمريكا لايف برمودا»، و«وربرغ بنكوس»، وغيرها الكثير من الشركات.



نمو استثنائي

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «تشكّل الأطر القانونية والتنظيمية المتطورة، التي يعتمدها مركز دبي المالي العالمي عماد هذا النمو الاستثنائي، الذي حققه المركز في عام 2025، ويسهم هذا النمو التدريجي بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دبي، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي رائد، بما يتماشى مع تحقيق التوجهات الوطنية والمستهدفات الرئيسية لأجندة دبي الاقتصادية (D33).. كما يدعم قطاع الخدمات المالية في دبي، بقيادة مركز دبي المالي العالمي، التقدم في المنطقة من خلال تعزيز الاستثمار، وتحسين تدفقات رؤوس الأموال، وخلق نمو اقتصادي مستدام».

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يُظهر الأداء القياسي لمركز دبي المالي العالمي في عام 2025 نمواً غير مسبوق، في مرحلة يشهد فيها القطاع المالي العالمي آفاقاً جديدة واعدة، إذ تتجه المؤسسات المالية والمستثمرون والمبتكرون والعائلات ومزودو خدمات الشركات اليوم إلى تبني نماذج جديدة للإبداع والتشغيل والتوسع.. وتتميّز المنظومة الداعمة في مركز دبي المالي العالمي بكونها بيئة تمكينية، محفّزة للابتكار واستشراف المستقبل، وتلبي متطلبات الاقتصاد الرقمي الجديد، ما يضمن بقاء المركز في صدارة مشهد التحول الاقتصادي العالمي».



الذكاء الاصطناعي

ويُعد مركز دبي المالي العالمي مقراً لأكبر تجمع في المنطقة يركز على الابتكار، حيث سجل وجود 1677 شركة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في عام 2025 بزيادة قدرها 35%.

ويشمل هذا العدد 200 شركة في «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، أكبر تجمع مخصّص لشركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبفضل منصة مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي و«كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، نجحت الشركات الناشئة مجتمعةً، في جمع تمويل يتجاوز 4.3 مليار دولار على مستوى المنطقة.

ويعد إطلاق «مركز دبي لتكنولوجيا العقار» أحد الأمثلة على هذا الابتكار والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع العقارات، ودعم أكثر من 200 شركة ناشئة ومتطورة في مجال تكنولوجيا العقار، وتوفير ما يزيد على 3000 فرصة عمل، وجذب استثمارات بقيمة 300 مليون دولار بحلول عام 2030.



إدارة الثروات

ورسّخ مركز دبي المالي العالمي مكانة دبي عاصمة للثروات الخاصة في المنطقة، وجذب الأفراد والعائلات من أصحاب الملاءة المالية العالية، لتصبح دبي اليوم الوجهة الأولى للثروات الخاصة في الشرق الأوسط، مع استمرارها في توفير بيئة اقتصادية مزدهرة وآمنة للأثرياء من الأفراد والعائلات على حد سواء.

ويشهد المركز نمواً متسارعاً، ويضم الآن أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول، بزيادة قدرها 22% في عام 2025، مع انضمام 215 شركة جديدة خلال العامين والنصف الماضيين.

ويضم المركز حالياً 1289 كياناً مرتبطاً بالشركات العائلية، بزيادة سنوية قدرها 61%.. كما قامت العائلات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها بتأسيس 1115 مؤسسة عائلية، بزيادة سنوية قدرها 66%.



برامج التدريب

وشهدت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي تسجيل عدد قياسي من المتعلمين بلغ 10164 في برامج التدريب خلال العام 2025، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من برامج الأكاديمية منذ تأسيسها إلى 51620 شخصاً، ما يعكس التزام المركز بدعم رأس المال البشري وتوفير بيئة تعليمية متقدمة تلبي متطلبات القطاع المالي الحديث.

وأطلق مركز دبي المالي العالمي مبادرة «المليون متعلم» ضمن «مبادرة محفز التمويل المستدام» التابعة للمركز، والتي تهدف إلى تدريب مليون شخص وتزويدهم بالمعرفة في مجال الاستدامة والتمويل المستدام بحلول عام 2030.

وشارك ما مجموعه 99084 شخصاً في برامج ومبادرات التعلّم المرتبطة بالاستدامة منذ إطلاقها.

وخلال عام 2025، تم تسريع وتيرة الإنشاءات لإضافة 1.7 مليون قدم مربعة من المساحات التجارية المقرر تسليمها في عامي 2026 و2027، على أن تكون أول 600 ألف قدم مربعة جاهزة للاستخدام بنهاية شهر فبراير 2026.

ولتلبية الطلب المتزايد وتعزيز مكانة دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية، ترسّخ توسعة «زعبيل ديستركت» الجديدة في مركز دبي المالي العالمي دور المركز كمحرّكٍ إقليمي يقود تحوّلاً نوعياً في مستقبل القطاع المالي العالمي، حيث ستُضيف التوسعة 17.7 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية والسكنية والفندقية والتجارية والثقافية والتعليمية، كما ستسهم هذه التوسعة في ترسيخ مكانة المركز في مجالات الفنون والثقافة والمطاعم والتجزئة.