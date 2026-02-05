تعاون بين «أبوظبي للتنمية» و«أوربت ووركس» لإطلاق قمر صناعي



أبوظبي (الاتحاد)

وقّع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية تعاون مع شركة «أوربت ووركس Orbitworks»، تهدف إلى إطلاق قمر صناعي بسعة مخصّصة للصندوق، وذلك بالتعاون مع نخبة من الشركاء المحليين، وذلك في خطوة استراتيجية تعزّز مكانة دولة الإمارات على خريطة المصنّعين العالميين للأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

وسيُسهم القمر الصناعي الجديد في متابعة سير تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية، التي موّلها الصندوق في مختلف دول العالم، بما يعزّز كفاءة الرصد ودقة تقييم البيانات، ويدعم اتخاذ القرار القائم على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار في العمل التنموي.

ووقّع الاتفاقية خلال القمة العالمية للحكومات كل من محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، والدكتور حمد الله محب، الرئيس التنفيذي لشركة «أوربت ووركس»، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وأعرب محمد سيف السويدي عن اعتزازه بتوقيع الاتفاقية مع «أوربت ووركس Orbitworks» الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء، موضحاً أن هذا التعاون يأتي تزامناً مع تسارع جهود دولة الإمارات لترسيخ موقعها كمركز عالمي رائد يربط بين الشرق والغرب في قطاع تكنولوجيا الفضاء.

وأضاف: يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار إنشاء منظومة فضائية متكاملة، مدعومة ببرمجيات متقدمة وحلول وتقنيات مبتكرة خاصة بصندوق أبوظبي للتنمية، بما يمكّنه من متابعة المشاريع التي موّلها في مختلف قارات العالم، ويسهم في تسهيل مراقبة العمليات التشغيلية لتلك المشاريع، وتعزيز كفاءة المتابعة والرصد، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير العالمية».

من جانبه، أفاد الدكتور حمد الله محب: نعتز بهذه الشراكة الاستراتيجية مع صندوق أبوظبي للتنمية، وتمثل هذه الشراكة نموذجاً متقدماً لتكامل التكنولوجيا الفضائية مع العمل التنموي، بما يفتح آفاقاً جديدة لتوظيف الابتكار في دعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة متابعة المشاريع وإنجازاتها، وتعظيم أثرها على المدى البعيد.

ويجسّد هذا التعاون نقلة نوعية في توظيف تقنيات الفضاء المتقدمة لدعم العمل التنموي، ويؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز الابتكار والشراكات الاستراتيجية العالمية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة ذات أثر ملموس على المجتمعات حول العالم.