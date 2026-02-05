الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«حرة مطار الشارقة» تبحث فرص تعزيز الشراكة مع قادة أعمال هونغ كونغ

«حرة مطار الشارقة» تبحث فرص تعزيز الشراكة مع قادة أعمال هونغ كونغ
5 فبراير 2026 17:22


الشارقة (الاتحاد)
استقبلت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وفداً من مجتمع الأعمال في هونغ كونغ، حيث جرى استكشاف فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الصناعي وأطر الشراكة المحتملة مع الهيئة، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية.
جاء ذلك خلال استقبال سعود سالم المزروعي، مدير الهيئة، الوفد الذي ضم 20 من كبار قادة الأعمال برئاسة الدكتور آرون شوم، رئيس مجلس الأعمال في هونغ كونغ والشرق الأوسط، والذين يمثلون مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية في مجالات الاستثمار، والتصنيع المتقدم، والتكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية، والعقارات، والسلع الفاخرة.
استقطاب الاستثمارات النوعية
وأكد سعود سالم المزروعي أن الزيارة تعكس اهتماماً متنامياً من قادة الأعمال في هونغ كونغ باستكشاف الفرص التي توفرها المنطقة الحرة، وتعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، بما يدعم بناء شراكات فعالة ترتكز إلى القيمة المضافة والنمو المستدام، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة تعمل على ترسيخ موقعها بوصفها منصة أعمال قادرة على استقطاب الاستثمارات النوعية، عبر توفير بيئة داعمة للتوسع والنمو، وتسهيل بناء علاقات صناعية وتجارية تسهم في تعزيز تنافسية الشركات وتوسعها في أسواق المنطقة.
وأوضح أن أولويات الهيئة تركز على جذب الاستثمارات المرتبطة بالتقنيات المتقدمة والتصنيع عالي القيمة، وتعزيز فرص التكامل بين الشركات الدولية العاملة في مجالات التكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والسلع الفاخرة، بما يواكب تطلعات المستثمرين ويعزز ديناميكية الأعمال، منوّهاً بأن المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي تحرص على بناء شراكات طويلة الأمد تستند إلى التكامل الصناعي والتقني، وتدعم تدفقات استثمارية نوعية تعزز تنافسية منظومة الأعمال في الشارقة.
من جانبه، قال الدكتور آرون شوم إن مجتمع الأعمال في هونغ كونغ مهتم بتوسيع نطاق حضوره في المنطقة عبر شراكات استراتيجية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الصناعي والاستثماري.
وفي ختام الزيارة، تسلّم سعود سالم المزروعي درعاً تذكارياً قدمه وفد قادة الأعمال في هونغ كونغ، في خطوة تعكس عمق الروابط بين الجانبين.

هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي
آخر الأخبار
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
الرياضة
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
اليوم 20:34
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
اليوم 20:31
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
الرياضة
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
اليوم 20:29
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
علوم الدار
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
اليوم 20:23
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
علوم الدار
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
اليوم 20:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©