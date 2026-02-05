«حرة مطار الشارقة» تبحث فرص تعزيز الشراكة مع قادة أعمال هونغ كونغ



الشارقة (الاتحاد)

استقبلت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وفداً من مجتمع الأعمال في هونغ كونغ، حيث جرى استكشاف فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الصناعي وأطر الشراكة المحتملة مع الهيئة، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية.

جاء ذلك خلال استقبال سعود سالم المزروعي، مدير الهيئة، الوفد الذي ضم 20 من كبار قادة الأعمال برئاسة الدكتور آرون شوم، رئيس مجلس الأعمال في هونغ كونغ والشرق الأوسط، والذين يمثلون مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية في مجالات الاستثمار، والتصنيع المتقدم، والتكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية، والعقارات، والسلع الفاخرة.

استقطاب الاستثمارات النوعية

وأكد سعود سالم المزروعي أن الزيارة تعكس اهتماماً متنامياً من قادة الأعمال في هونغ كونغ باستكشاف الفرص التي توفرها المنطقة الحرة، وتعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، بما يدعم بناء شراكات فعالة ترتكز إلى القيمة المضافة والنمو المستدام، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة تعمل على ترسيخ موقعها بوصفها منصة أعمال قادرة على استقطاب الاستثمارات النوعية، عبر توفير بيئة داعمة للتوسع والنمو، وتسهيل بناء علاقات صناعية وتجارية تسهم في تعزيز تنافسية الشركات وتوسعها في أسواق المنطقة.

وأوضح أن أولويات الهيئة تركز على جذب الاستثمارات المرتبطة بالتقنيات المتقدمة والتصنيع عالي القيمة، وتعزيز فرص التكامل بين الشركات الدولية العاملة في مجالات التكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والسلع الفاخرة، بما يواكب تطلعات المستثمرين ويعزز ديناميكية الأعمال، منوّهاً بأن المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي تحرص على بناء شراكات طويلة الأمد تستند إلى التكامل الصناعي والتقني، وتدعم تدفقات استثمارية نوعية تعزز تنافسية منظومة الأعمال في الشارقة.

من جانبه، قال الدكتور آرون شوم إن مجتمع الأعمال في هونغ كونغ مهتم بتوسيع نطاق حضوره في المنطقة عبر شراكات استراتيجية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الصناعي والاستثماري.

وفي ختام الزيارة، تسلّم سعود سالم المزروعي درعاً تذكارياً قدمه وفد قادة الأعمال في هونغ كونغ، في خطوة تعكس عمق الروابط بين الجانبين.