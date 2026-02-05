«جمارك دبي» تبحث مع وفد عُماني تعزيز التعاون الجمركي واللوجستي



دبي (الاتحاد)

بحثت جمارك دبي مع وفد رفيع المستوى من سلطنة عُمان الشقيقة سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الجمركي واللوجستي وتطوير الحلول الذكية.

ترأس وفد جمارك دبي الدكتور عبدالله بوسناد، المدير العام، بمشاركة عدد من المديرين التنفيذيين، فيما ترأس الوفد العُماني المقدم خليفة بن طالب بن عيسى المسقري، مدير جمارك ظفار، وضم مسؤولين مختصين في نظم المعلومات والمناطق الحرة والعمليات الجمركية.

وشهد الجانبان اجتماعاً تنسيقياً استعرضا خلاله آليات تطوير الإجراءات الجمركية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، إلى جانب مناقشة مشاريع ومبادرات استراتيجية مشتركة، والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في جمارك دبي، لا سيما في مجالات الحلول الذكية، وأتمتة العمليات، وتسهيل التجارة، وتعزيز الامتثال وفق المعايير العالمية.

وتناول الاجتماع فرص التعاون في مجال نظم المعلومات وتطوير المناطق الحرة وتبني التقنيات المتقدمة في إدارة العمليات الجمركية، بما يدعم الجاهزية المؤسسية ويعزز كفاءة الخدمات اللوجستية.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق المشترك بما يعزز العلاقات الثنائية ويدعم مكانة البلدين مركزين لوجستيين وتجاريين على المستويين الإقليمي والدولي.