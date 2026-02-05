«أبوظبي للتنمية» و«إنسبشن» يوقّعان اتفاقية تعاون في مجال الذكاء الاصطناعي



دبي (الاتحاد)

وقَّع صندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية تعاون استراتيجية، مع شركة «إنسبشن»، إحدى شركات «جي42»، الرائدة في منتجات وحلول الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن رؤيته الهادفة إلى تعزيز تبنّي التقنيات المتقدمة وتوظيفها في منظومة عمله المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة عملياته التشغيلية، وتسريع آليات تحليل البيانات وتقييمها وتعزيز دقتها، إضافةً إلى دعم قدرته على رصد المؤشرات الإستراتيجية الداعمة للتحسين والتطوير.

وقّع الاتفاقية، خلال القمة العالمية للحكومات، كل من محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وأشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة إنسبشن، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وقال محمد سيف السويدي، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار رؤية صندوق أبوظبي للتنمية الهادفة إلى تبنّي الحلول الرقمية المتقدمة، وتعزيز جاهزيته المؤسسية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل، مؤكداً أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي يشكّل ركيزة أساسية لدعم اتخاذ قرارات دقيقة، وتعظيم كفاءة الأداء والابتكار، وتنمية قدرات الكوادر البشرية وتمكينها من إدارة العمليات الداعمة لتنفيذ الأعمال بأعلى مستويات الجودة.

من جهته أعرب أشيش كوشي، عن الاعتزاز بالشراكة النوعية مع صندوق أبوظبي للتنمية، المؤسسة الوطنية الرائدة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة محلياً وعالمياً.

وقال إن هذه الاتفاقية تمثّل فرصة واعدة لتوظيف قدرات الذكاء الاصطناعي التي تمتلكها شركة «إنسبشن» في دعم وتطوير العمليات التشغيلية للصندوق، بما يسهم في تسهيل تنفيذ أعماله بكفاءة عالية، ويعزز تحقيق أهدافه المؤسسية نحو التنمية والازدهار العالمي المستدام.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن التوجّه الاستراتيجي الطموح لصندوق أبوظبي للتنمية لتطوير أدواته المؤسسية والاعتماد على التقنيات الحديثة كممكنات رئيسة لتحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، فيما يؤكد هذا التعاون التزام الصندوق بمواصلة الاستثمار في تبني الحلول المبتكرة، وبناء شراكات استثنائية تسهم في ترسيخ مكانته مؤسسة تنموية رائدة، قادرة على تحويل البيانات والمعرفة إلى قرارات فاعلة وتحقيق أثر تنموي مستدام على المدى البعيد.