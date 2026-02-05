تعاون بين «الصير مارين» و«أل 3 هاريس» لتطوير أنظمة القوارب غير المأهولة



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية التابعة للشركة العالمية القابضة، عن إبرام اتفاقية استراتيجية مع شركة «أل 3 هاريس تكنولوجيز»، للتعاون في تطوير أنظمة الجيل الجديد من القوارب غير المأهولة، والمخصّصة لتطبيقات الدفاع والأمن وخدمة الجهات الحكومية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتجمع الاتفاقية بين قدرات الصير مارين في البناء ودمج الأنظمة وتقديم الدعم التشغيلي على مدى فترة تشغيل القوارب غير المأهولة، والخبرات العالمية المرموقة لشركة «أل 3 هاريس» في نظم إدارة المهام والعمليات الميدانية، وتطوير برمجيات تشغيل القوارب ذاتية القيادة، ما يبني إطاراً متكاملاً لحلول شاملة لمنظوماتها، حيث تقود الصير مارين عملية تصميم وبناء القوارب، وتقديم التكامل والدعم الفني طويل الأمد، فيما توفّر «أل 3 هاريس تكنولوجيز» حلول التشغيل الذاتي المتقدمة، وأنظمة التحكم، والتكامل الشبكي.

وتلبي الشراكة الطلب المتنامي في المنطقة على الحلول البحرية للقوارب ذاتية القيادة وغير المأهولة، من خلال تطوير أنظمة متقدمة لإدارة أساطيلها، مع القدرة على زيادة أعدادها، وضمان توافق أنظمتها التشغيلية، بحيث تكون جاهزة لتنفيذ المهام وفق متطلبات الدفاع والأمن، مهما تغيرت خلال العمليات.

وقال جاي نيفنز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع «أل 3 هاريس» تمثل علامة فارقة في جهود الشركة لتشكيل مستقبل الحلول البحرية للمنظومات الذاتية.

وأضاف أن الشركة ستعمل من خلال الجمع بين خبراتها في بناء القوارب ودمج الأنظمة، وما تمتلكه «أل 3 هاريس» من تقنيات عالمية متقدمة، على تعزيز قدرات الدفاع الوطني، ودعم أولويات الأمن الإقليمي، وترسيخ موقع الصير مارين في صدارة المزودين لحلول الجيل الجديد من القوارب غير المأهولة.

وتركّز الاتفاقية على تقديم الدعم لبرامج تطوير القوارب ذاتية القيادة، والتي تشمل عمليات البناء، وبرمجة أنظمة الملاحة وإدارة المهام، وتحسين التكامل بين أنظمة القيادة والسيطرة، إضافة إلى التدريب والدعم التشغيلي طويل الأمد.

كما تهدف إلى توفير أدوات تسمح بتشغيل القوارب ضمن منظومة موحدة، وفق آليات تحكم مشتركة، ونماذج توجيه قابلة لزيادة أعداد القوارب العاملة ضمن المجموعة بشكل مرن، ما يساعد على تحديث عمليات القوات البحرية وخفر السواحل وزيادة قدراتها النوعية.

ونتيجة لهذه الشراكة، سترسخ الصير مارين دورها الاستراتيجي بدولة الإمارات، باعتبارها الشركة القادرة على بناء منصات الدفاع والأمن المتقدمة، والإسهام في نقل المعرفة وتطوير إمكانات الصناعة المحلية، لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والشركاء في القطاع البحري الوطني.