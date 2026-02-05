الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تعاون بين «الصير مارين» و«أل 3 هاريس» لتطوير أنظمة القوارب غير المأهولة

«الصير مارين» و«أل 3 هاريس» تعزّزان شراكتهما الاستراتيجية
5 فبراير 2026 17:28

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية التابعة للشركة العالمية القابضة، عن إبرام اتفاقية استراتيجية مع شركة «أل 3 هاريس تكنولوجيز»، للتعاون في تطوير أنظمة الجيل الجديد من القوارب غير المأهولة، والمخصّصة لتطبيقات الدفاع والأمن وخدمة الجهات الحكومية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتجمع الاتفاقية بين قدرات الصير مارين في البناء ودمج الأنظمة وتقديم الدعم التشغيلي على مدى فترة تشغيل القوارب غير المأهولة، والخبرات العالمية المرموقة لشركة «أل 3 هاريس» في نظم إدارة المهام والعمليات الميدانية، وتطوير برمجيات تشغيل القوارب ذاتية القيادة، ما يبني إطاراً متكاملاً لحلول شاملة لمنظوماتها، حيث تقود الصير مارين عملية تصميم وبناء القوارب، وتقديم التكامل والدعم الفني طويل الأمد، فيما توفّر «أل 3 هاريس تكنولوجيز» حلول التشغيل الذاتي المتقدمة، وأنظمة التحكم، والتكامل الشبكي.
وتلبي الشراكة الطلب المتنامي في المنطقة على الحلول البحرية للقوارب ذاتية القيادة وغير المأهولة، من خلال تطوير أنظمة متقدمة لإدارة أساطيلها، مع القدرة على زيادة أعدادها، وضمان توافق أنظمتها التشغيلية، بحيث تكون جاهزة لتنفيذ المهام وفق متطلبات الدفاع والأمن، مهما تغيرت خلال العمليات.
وقال جاي نيفنز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع «أل 3 هاريس» تمثل علامة فارقة في جهود الشركة لتشكيل مستقبل الحلول البحرية للمنظومات الذاتية.
وأضاف أن الشركة ستعمل من خلال الجمع بين خبراتها في بناء القوارب ودمج الأنظمة، وما تمتلكه «أل 3 هاريس» من تقنيات عالمية متقدمة، على تعزيز قدرات الدفاع الوطني، ودعم أولويات الأمن الإقليمي، وترسيخ موقع الصير مارين في صدارة المزودين لحلول الجيل الجديد من القوارب غير المأهولة.
وتركّز الاتفاقية على تقديم الدعم لبرامج تطوير القوارب ذاتية القيادة، والتي تشمل عمليات البناء، وبرمجة أنظمة الملاحة وإدارة المهام، وتحسين التكامل بين أنظمة القيادة والسيطرة، إضافة إلى التدريب والدعم التشغيلي طويل الأمد.
كما تهدف إلى توفير أدوات تسمح بتشغيل القوارب ضمن منظومة موحدة، وفق آليات تحكم مشتركة، ونماذج توجيه قابلة لزيادة أعداد القوارب العاملة ضمن المجموعة بشكل مرن، ما يساعد على تحديث عمليات القوات البحرية وخفر السواحل وزيادة قدراتها النوعية.
ونتيجة لهذه الشراكة، سترسخ الصير مارين دورها الاستراتيجي بدولة الإمارات، باعتبارها الشركة القادرة على بناء منصات الدفاع والأمن المتقدمة، والإسهام في نقل المعرفة وتطوير إمكانات الصناعة المحلية، لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والشركاء في القطاع البحري الوطني.

أخبار ذات صلة
1.35 مليار درهم إيرادات «الصير مارين» في 2025
الصير مارين
آخر الأخبار
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
الرياضة
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
اليوم 20:34
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
اليوم 20:31
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
الرياضة
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
اليوم 20:29
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
علوم الدار
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
اليوم 20:23
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
علوم الدار
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
اليوم 20:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©