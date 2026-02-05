5.4 مليون نزيل بفنادق أبوظبي خلال 11 شهراً

رشا طبيلة (أبوظبي)

استقبلت المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال الأشهر الـ 11 من العام الماضي 5.4 مليون نزيل فندقي، بينما سجلت إيرادات إجمالية بواقع 7.83 مليار درهم، بحسب بيانات مركز الإحصاء - أبوظبي، استناداً إلى إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وبحسب تحليل بيانات المركز، وصل متوسط إشغال فنادق الإمارة خلال 11 شهراً نحو 81.2%، بعد تسجيل شهر نوفمبر لأعلى متوسط إشغال فندقي خلال 2025 بواقع 90%.

وتفصيلاً حول أداء الفنادق في نوفمبر، استقبلت الفنادق 467 ألف نزيل فندقي في نوفمبر، بينما بلغ متوسط الإشغال 90%، في حين سجلت الإيرادات الفندقية في نوفمبر 1.1 مليار درهم لتكون الأعلى منذ بداية 2025، وسجلت الفنادق 3.1 ليلة في متوسط الإقامة في نوفمبر.

وتضم أبوظبي حتى نوفمبر الماضي، 172 منشأة فندقية بسعة 34.551 وحدة فندقية، بحسب البيانات.

وحققت فنادق العين أداء قياسياً في متوسط الإشغال، لتسجل 82% في الإشغال في نوفمبر، في وقت حققت فنادق الظفرة أداء قياسياً بواقع 79%.

وتفصيلاً حول معدلات الإشغال الشهرية في فنادق الإمارة منذ بداية عام 2025، سجل متوسط الإشغال الفندقي في يناير 84%، وفي فبراير 86%، وفي مارس 69%، بينما ارتفع في أبريل إلى 87%، وفي مايو 80%، وفي يونيو 73%، وفي يوليو 77%، و80% في أغسطس، و80% أيضاً في سبتمبر، وأكتوبر 87%، ونوفمبر 90%.

وفيما يتعلق بالأسواق الدولية المصدرة للسياح للإمارة في نوفمبر، تصدرت الأسواق الآسيوية (ما عدا الدول العربية) القائمة في نوفمبر بواقع 146 ألف نزيل، يليها السوق الأوروبي بواقع 144 ألف نزيل، ثم الدول العربية 45 ألف نزيل، يليها دول مجلس التعاون الخليجي 31 ألف نزيل، وأميركا الشمالية والجنوبية 31 ألف نزيل أيضاً، في وقت يلغ عدد النزلاء المحليين في نوفمبر 49 ألف نزيل.

وتفصيلاً حول عدد نزلاء الفنادق شهرياً منذ بداية العام، استقبلت فنادق أبوظبي 542 ألف نزيل فندقي في يناير بإيرادات فندقية وصلت إلى 828 مليون درهم، بينما استقبلت في فبراير 462 ألف نزيل فندقي بإيرادات 859 مليون درهم، وفي مارس 417 ألف نزيل بإيرادات 611 مليون درهم، وفي أبريل 531 ألف نزيل بإيرادات فندقية وصلت إلى 847 مليون درهم، وفي مايو 481 ألف نزيل بإيرادات وصلت إلى 682 مليون درهم، وفي يونيو 494 ألف نزيل بإيرادات وصلت إلى 495 مليون درهم، وفي يوليو 514 ألف نزيل بإيرادات 485 مليون درهم، وفي أغسطس 540 ألف نزيل، و507 ملايين درهم في الإيرادات، وفي سبتمبر 445 ألف نزيل بإيرادات 533 مليون درهم، وفي أكتوبر 498 ألف نزيل بإيرادات فندقية بلغت 885 مليون درهم.

وتهدف الاستراتيجية السياحية لإمارة أبوظبي 2030، إلى زيادة عدد زوّار الإمارة إلى 39.3 مليون زائر، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 90 مليار درهم.