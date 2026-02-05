«إي آند» تحصل على ترخيص «المركزي» لإطلاق «التمويل المالي للأفراد»

حامد رعاب (دبي)

كشف خليفة الشامسي الرئيس التنفيذي لشركتي «إي آند لايف» و«إي آند إنترناشونال» التابعتين لمجموعة «إي آند»، عن الحصول على الترخيص اللازم من مصرف الإمارات المركزي لإطلاق خدمة أو منصة التمويل المالي للأفراد. وأوضح الشامسي لـ«الاتحاد»، على هامش القمة العالمية للحكومات، التي ناقشت ضمن فعالياتها «الشمول المال»، واختتمت أعمالها أمس، أن الشركة ستقوم خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة بإطلاق العديد من الخدمات ضمن رخصة التمويل المالي الشخصي للأفراد، حيث سيتم في البداية إطلاق خدمة «مايكرو ليندينغ»، التي تتيح القروض الشخصية الصغيرة للمشتركين بما يعادل 500 درهم أو ألف درهم أو 5 آلاف درهم، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على المشترك وملاءته المالية واستخداماته المختلفة عبر المحفظة. وأضاف: «سنقوم في الوقت نفسه بإطلاق خدمات عديدة ضمن هذه المنصة الجديدة منها خدمة «اشتر الآن وأدفع لاحقاً»، إلى جانب إطلاق بطاقات ائتمانية من ضمن الخدمات الجديدة».

وقال: «نجحنا في السنوات الأخيرة في إطلاق العديد من الخدمات التي تعتمد على المصروفات سواء كانت الدفع المحلي، أو الدفع الدولي، أو إرسال الأموال لدول العالم». وأشار الشامسي إلى «أن منصة «إي آند موني - e& money» تم إطلاقها في عام 2022 في الإمارات وفاق عدد المشتركين حالياً مليوني مشترك، وتعتبر من ناحية المشتركين الفعالين الذين يستخدمون البطاقة بشكل يومي وشهري أكثر منصة منتشرة في دولة الإمارات».