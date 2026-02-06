السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تراجع أسعار الذهب والفضة وسط قوة الدولار

تراجع أسعار الذهب والفضة وسط قوة الدولار
6 فبراير 2026 08:14

واصل الذهب والفضة خسائرهما اليوم الجمعة ومحا التراجع العالمي في أسهم شركات التكنولوجيا وارتفاع قيمة الدولار معظم المكاسب التي حققها المعدنان النفيسان خلال فترة تعاف قصيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.


وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى ​4735.99 دولار للأوقية بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش بعد نزوله أربعة ‌في المئة أمس الخميس.


وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب ​تسليم أبريل 2.8 بالمئة إلى ⁠4752.‌40 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 3.2 بالمئة إلى 68.97 دولار للأوقية بعد انخفاضها 19.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

 

وهبطت في وقت سابق من ⁠اليوم عشرة بالمئة لما دون مستوى 65 دولاراً مسجلة أدنى ⁠مستوى 
وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 3.6 بالمئة إلى 1916.45 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار في 26 يناير، بينما ارتفع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1638.25 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
الفضة
الدولار
