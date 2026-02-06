السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر

أوراق نقدية من الدولار الأميركي
6 فبراير 2026 10:09

حوم الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الجمعة ويتجه لتحقيق أقوى أداء أسبوعي منذ نوفمبر بعدما أدى هبوط الأسهم بسبب المخاوف المتعلقة بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى إثارة قلق المستثمرين، بينما ارتفع الين قبل الانتخابات الوطنية المقررة يوم الأحد.

ووصل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى إلى 97.961 محوماً بالقرب من أعلى مستوى له منذ 23 يناير. ويتجه المؤشر للارتفاع بواحد في المئة هذا الأسبوع وهو أكبر ارتفاع له منذ منتصف نوفمبر.

وارتفع الين إلى 156.74 ‍قبل الانتخابات الوطنية التي ستجرى مطلع الأسبوع.
ووصل سعر اليورو إلى 1.1784 دولار بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس على أسعار ‍الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً، وقلل من تأثير ⁠تحركات الدولار على قراراته المستقبلية.
وشهد ​الجنيه الإسترليني خسائر حادة واستقر عند 1.3520 دولار بعد انخفاضه بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين 1.5 بالمئة إلى 64158 دولاراً في تداولات متقلبة. وكانت العملة قد سجلت في وقت سابق أدنى مستوى منذ أكتوبر 2024 عند 60017 دولاراً. وتتجه العملة المشفرة ‌للانخفاض 16 بالمئة خلال الأسبوع في أكبر هبوط منذ نوفمبر 2022.

