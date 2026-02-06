108.96 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع



حسام عبدالنبي (أبوظبي)

انتعشت تعاملات أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الحالي، محققة مكاسب سوقية جاوزت 108.96 مليار درهم موزعة بواقع 44.51 مليار درهم لسوق دبي المالي ونحو 64.45 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ما انعكس على ارتفاع المؤشرات في كلا السوقين بنسبة 3.97% في دبي و2.75% لمؤشر سوق أبوظبي.

كما نشطت قيمة التداولات لتتجاوز حاجز 12.94 مليار درهم بعد تداول نحو 3.48 مليار سهم خلال 210 ألفاً و66 صفقة في كلا السوقين.

وتعزز أداء أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع بعمليات شراء قوية من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية حيث جاءت محصلة الأجانب صافي شراء بنحو 1.298 مليار درهم موزعة بواقع 787.14 مليون درهم في سوق أبوظبي وصافي شراء بقيمة 511.81 مليون درهم في سوق دبي.

وإلى ذلك جاءت محصلة تعاملات المؤسسات المالية صافي شراء بما يتجاوز المليار درهم منها 542.95 مليون درهم في سوق العاصمة و465.72 مليون في دبي المالي.





سوق أبوظبي

أظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات الشراء، لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 822.2 مليون درهم، بعد استحواذهم على 30% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 23% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 2.854 مليار درهم خلال الأسبوع الحالي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 2.032 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 6.39 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 28.65 مليون درهم، وبذلك تكون محصلة تعاملات الأجانب من مختلف الجنسيات 787.14 مليون درهم كمحصلة (شراء).

واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي، حيث بلغت حصتهم 63.2% من قيمة التداولات وأيضاً 66.1% من كمية التداولات. وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 4.75 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 5.54 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 787.14 مليون درهم.

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات 542.95 مليون درهم كمحصلة (شراء) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 6.058 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 5.515 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (بيع) بقيمة 542.95 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 2.096 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 2.639 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع ملحوظ بنحو 281.35 نقطة وبنسبة 2.75% عند مستوى 10563.11 نقطة مقارنة مع 10281.76 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

وشهد السوق إبرام 131 ألفاً و916 صفقة خلال الأسبوع الحالي، تم من خلالها تداول 1.97 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 8.155 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 64.45 مليار درهم خلال 5 أيام تداول لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.198 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.134 تريليون درهم في الأسبوع الماضي.





سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب الإجمالية من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الحالي نحو 2.536 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 53% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 2.025 مليار درهم لتشكل ما نسبته 42.31% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 511.81 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وقام الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 2.248 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 2.760 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 511.81 مليون درهم.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الحالي 3.579 مليار درهم تشكل ما نسبته 74.8% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة نحو 3.114 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 65% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 465.72 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وبلغت محصلة تعاملات الأفراد خلال الأسبوع 465.72 مليون درهم كمحصلة (بيع) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 1.206 مليار درهم وباعوا بقيمة 1.671 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع ملحوظ بمقدار 255.64 نقطة بنسبة 3.97% عند مستوى 6691 نقطة يوم أمس مقارنة مع 6435.36 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية 4.785 مليار درهم بعد تداول نحو 1.5 مليار سهم خلال 78 ألفاً و150 صفقة. وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنحو 44.51 مليار درهم لتسجل في نهاية الأسبوع 1.107 تريليون درهم مقابل 1.062 تريليون درهم القيمة السوقية المسجلة في نهاية الأسبوع الماضي.