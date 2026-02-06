الإمارات تتصدر الشرق الأوسط بالسعة المقعدية لرحلات الطيران في فبراير

رشا طبيلة(أبوظبي)

تستمر الإمارات في تصدر دول الشرق الأوسط بالسّعة المقعدية المجدولة لرحلات الطيران لتسجل في فبراير الجاري 7.36 مليون مقعد مقارنة مع 7 ملايين مقعد في نفس الفترة من العام الماضي، بنمو %4.9 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية لشهر فبراير الجاري، لتستحوذ الدولة على حصة %21 من إجمالي السعة المقعدية بالمنطقة.

وسجلت منطقة الشرق الأوسط، بحسب بيانات المؤسسة، إجمالي 35.1 مليون مقعد خلال فبراير الجاري بنمو %6.3.

وحول أداء مطارات المنطقة في السعة المقعدية للشهر الجاري، يستمر مطار دبي الدولي في تحقيق الصدارة بالسعة المقعدية في فبراير بواقع 4.9 مليون مقعد مقارنة مع 4.78 مليون مقعد في فبراير 2025 بنمو 2.2%، في وقت يُحقِّق مطار زايد الدولي المرتبة الخامسة إقليمياً بإجمالي السعة المقعدية في فبراير بواقع 1.5 مليون مقعد، مقارنة مع 1.4 مليون مقعد في فبراير من العام الماضي بنمو 7.3% .

وسجّل مطار الشارقة الدولي 815 ألف مقعد في فبراير الجاري وبنمو ملحوظ بلغ 14.7%، ليحقق المرتبة الثامنة إقليمياً في إجمالي السعة المقعدية في فبراير.

وفيما يتعلق بالناقلات الوطنية، تتصدَّر «طيران الإمارات» السعة المقعدية بالمنطقة، بواقع 3 مليون مقعد في فبراير الجاري، بنمو 3% مقارنة مع فبراير 2025، فيما سجّلت «الاتحاد للطيران» واحدة من أعلى معدلات النمو في السعة المقعدية، مقارنة بالناقلات الأخرى في المنطقة، بواقع 21.7% أي ما يقارب 1.25 مليون مقعد مقارنة مع مليون مقعد في نفس الفترة من العام الماضي. وسجلت فلاي دبي 1.2 مليون مقعد في فبراير الجاري بنمو 9.6%، في وقت سجلت العربية للطيران نحو 853 ألف مقعد في فبراير الجاري بنمو 14.7%.

وتصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط بالسّعة المقعدية المجدولة لرحلات الطيران في جميع الأشهر خلال عام 2025، وفقاً لبيانات المؤسسة الشهرية، وتستمر في التصدر منذ مطلع العام الجاري.

وتشير تقديرات الهيئة العامة للطيران المدني إلى أنه من المتوقع نمو عدد المسافرين عبر مطارات الإمارات بنسبة تتراوح بين 5 و6% خلال 2025 ليتجاوز 155 مليون مسافر، واستقبلت مطارات الدولة خلال العشرة الأشهر الأولى من العام 2025 أكثر من 128 مليون مسافر.

ويسهم قطاع الطيران بما يعادل 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة،ما يؤكد المكانة التي يتميز بها القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاعات غير النفطية.

ويستمر قطاع الطيران الإماراتي في الريادة والتألق، فالاستثمارات المستقبلية المخطط لها بقطاع الطيران الإماراتي حتى عام 2045 من المتوقع أن تبلغ أكثر من تريليون درهم إضافي، بعد أن تجاوز إجمالي الاستثمارات المتراكمة حتى عام 2025 تريليون درهم، ومن المتوقع نمو عدد المسافرين عبر مطارات الإمارات بنسبة تتراوح بين 5 و6% خلال 2025 ليتجاوز 155 مليون مسافر.