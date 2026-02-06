السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«إكسبو خورفكان» يطلق أجندة الربع الأول لعام 2026 دعماً للاقتصاد ورواد الأعمال

6 فبراير 2026 19:11

 

الشارقة (الاتحاد)
كشف مركز إكسبو خورفكان عن أجندة فعالياته للربع الأول من عام 2026، والتي تتضمن سلسلة من المعارض المتخصصة والأحداث التجارية والترفيهية الهادفة إلى دعم الحركة الاقتصادية في المنطقة الشرقية وتعزيز مكانتها كوجهة متميزة.
وتندرج هذه المعارض ضمن استراتيجية المركز الرامية لتوفير منصات متنوعة تخدم التجار والأسر المنتجة ورواد الأعمال، فضلاً عن تقديم تجربة متكاملة للزوار تجمع بين التسوق والترفيه.
وأكد خليل المنصوري، مدير مركز إكسبو خورفكان، أن إطلاق هذه الحزمة من الفعاليات يأتي في إطار سعي المركز لترسيخ مكانة خورفكان كوجهة رائدة للتسوق والترفيه في المنطقة، مع التركيز على تقديم فعاليات مبتكرة تلبي تطلعات كافة الشرائح.
وأوضح أن المركز يعمل على دمج التجربة التجارية بالجوانب الترفيهية والثقافية، مما يتيح للزوار فرصة الاستمتاع والتعرف على المنتجات الجديدة والتفاعل المباشر مع المصممين والتجار المحليين في أجواء عائلية مريحة وآمنة.
وشدد المنصوري على التزام المركز بدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال منحهم منصات فعالة لعرض منتجاتهم والتواصل مع جمهور أوسع، بما يعزز الابتكار في القطاعات التجارية والثقافية.
ونوه إلى أن المعارض القادمة ستشمل أنشطة تفاعلية وفعاليات رمضانية تسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية، موفرة بذلك مساحة متميزة للعائلات والأطفال للاستمتاع بتجربة شاملة تجمع بين التسوق والترفيه والثقافة.

 

مركز إكسبو خورفكان
