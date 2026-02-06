«مطار الشارقة» يضمّ «سبايس جت» الهندية إلى شبكة شركات الطيران



الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن إطلاق خدمة جوية مجدولة جديدة لشركة الطيران الهندية «سبايس جت» تربط بين مطار أحمد آباد ومطار الشارقة في خطوة تعكس جهود المطار المتواصلة لتوسيع شبكة وجهاته الدولية وتعميق روابط النقل الجوي بين دولة الإمارات والهند، بما يدعم حركة السفر للأعمال والسياحة والزيارات العائلية بين البلدين.

ووفقاً للجدول المعلن فإن الرحلات بدأت اعتباراً من يوم أمس الأول بمعدل خمس رحلات أسبوعياً، وستُشغَّل بطائرات من طراز بوينغ 737، ومن المتوقع أن يسهم هذا الخط الجديد في تلبية الطلب المتزايد على السفر وتوفير خيارات أكثر مرونة وراحة للمسافرين بين الوجهتين.

ويأتي إدراج أحمد آباد ضمن شبكة وجهات مطار الشارقة في إطار استراتيجية المطار الرامية إلى توسيع نطاق حضوره الدولي واستقطاب المزيد من الناقلات الجوية لاسيما من الأسواق عالية النمو مثل السوق الهندي، الذي يُعد من أبرز أسواق المسافرين المغادرين والوافدين إلى المطار.

ورحّب علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي بإطلاق رحلات «سبايس جت» الجديدة من أحمد آباد، مشيراً إلى أن إضافة هذا الخط تأتي ضمن جهود الهيئة المتواصلة للارتقاء بتجربة المسافرين عبر توفير خيارات سفر متنوعة وخدمات تشغيلية عالية الكفاءة.

وأوضح أن المطار يواصل الاستثمار في تطوير مرافقه وخدماته الذكية بما يضمن انسيابية الإجراءات وسرعة الحركة داخل المطار الأمر، الذي يعزّز مستوى رضا المسافرين ويواكب النمو المتزايد في أعدادهم.

وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع شركات الطيران، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتوسيع شبكة الوجهات، ويعكس رؤية المطار في ترسيخ مكانته كمركز سفر إقليمي، يجمع بين جودة الخدمات وكفاءة التشغيل وتكامل التجربة للمسافرين.

من جانبه، قال ديبوجو مهارشي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «سبايس جيت»: يمثل إطلاق خدمتنا الجديدة بين أحمد آباد والشارقة إضافة مهمة إلى شبكة سبايس جيت الدولية، ويعكس الطلب القوي والمتنامي على السفر بين الهند ودولة الإمارات، ولطالما شكّلت الشارقة وجهة مهمة للمسافرين الهنود، سواء للعمل أو السياحة أو زيارة العائلة، وستوفر لهم هذه الخدمة الجديدة خيار سفر موثوقاً ومريحاً ونتطلع إلى العمل عن كثب مع هيئة مطار الشارقة الدولي، فيما نواصل تعزيز حضورنا في المنطقة وتوسيع نطاق الربط الجوي من المدن الهندية الرئيسية.

ونجح مطار الشارقة خلال عام 2025 في توسيع شبكته لتتجاوز 100 وجهة عالمية مع انضمام أربع شركات طيران دولية جديدة وإطلاق خدمات إضافية إلى جانب تحسينات كبيرة في الإجراءات التشغيلية أسهمت في تسريع حركة المسافرين وتقليص أوقات الانتظار.