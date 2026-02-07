توقعات بارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 13% في الربع الأول

توقّع بنك التصدير والاستيراد الحكومي في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أن ترتفع صادرات كوريا الجنوبية بنحو 13% على العام السابق في الربع الأول من العام الجاري، مدفوعة بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات.

ووفقاً لتقرير صادر عن معهد البحوث الاقتصادية الخارجية التابع للبنك، فإن من المتوقع أن تصل الصادرات في الربع الأول إلى حوالي 180 مليار دولار أميركي، بزيادة حوالي 12.85% على 159.5 مليار دولار في العام السابق.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤول في البنك قوله إنه على الرغم من أن البيئة التجارية العامة لا تزال ضعيفة، إلا أن الأداء القوي في قطاع أشباه الموصلات قد حدَّ من التأثير السلبي على ظروف التصدير بوجه عام.

وارتفعت الصادرات في يناير بنسبة 33.9% على أساس سنوي لتصل إلى 65.85 مليار دولار، وهو أعلى مستوى مسجّل على الإطلاق في أي من أشهر يناير، على خلفية الطلب القوي على أشباه الموصلات، وسط طفرة الذكاء الاصطناعي عالمياً.