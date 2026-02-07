انخفاض مخزونات الغاز في أوروبا إلى ما دون 40%

انخفضت مخزونات الغاز في أوروبا إلى أقل من 40% للمرة الأولى منذ بداية فصل الشتاء، لتصل إلى 39.9%، ما يعادل 455.45 تيراواط/ساعة، مقارنة بـ604 تيراواط/ساعة قبل عام، وذلك وفقاً لهيئة البنية التحتية للغاز في أوروبا.

وتُعدّ ألمانيا الأكثر تأثراً، إذ تراجعت مخزوناتها إلى مستوى 31.25% (78.47 تيراواط/ساعة)، بينما لا يزال الوضع في إيطاليا أفضل نسبياً حيث بلغت مخزونات الغاز لديها مستوى 56.19% (أي ما يعادل 114.27 تيراواط/ساعة)، مقارنةً بـ 125.08 تيراواط/ساعة في 2 فبراير 2024.

ولا تزال أسعار الغاز أعلى من 33 يورو، بزيادة قدرها 0.82% لتصل إلى 33.13 يورو لكل ميجاواط/ساعة، مع تزايد المخاوف من موجة برد في نهاية الشهر.