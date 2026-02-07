أداء متقلب في أسواق المال العالمية خلال تداولات الأسبوع الماضي



أحمد عاطف (القاهرة)

شهدت أسواق المال العالمية أداءً متقلباً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بنتائج شركات التكنولوجيا العملاقة وتحركات أسعار المعادن.

وأنهت الأسواق الأميركية تعاملات الأسبوع على تباين واضح في أداء مؤشراتها الرئيسية، وسجل مؤشر «داو جونز الصناعي» مستويات قياسية خلال الأسبوع، وأغلق على ارتفاع بنسبة 2.47%، مدفوعاً بمكاسب قوية لأسهم القطاعين الصناعي والمالي، ومستفيداً من تحويل الأموال بعيداً عن القطاعات غير التقنية في السوق من قبل المستثمرين.

وعانى مؤشر «ناسداك» المركب من خسائر على مستوى أسبوعي متراجعاً 1.45%، متأثراً بعمليات بيع في أسهم التكنولوجيا، وسط مخاوف تتعلق بتقييمات الشركات الكبرى وتكاليف الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، قبل أن يتعافى في الساعات الأخيرة ويعوض خسائره نسبياً.

أما مؤشر«S&P 500» فقد أنهى الأسبوع قرب مستوياته السابقة، بعد هبوط خلال منتصف الأسبوع ثم ارتفاع في الساعات الأخيرة مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً طفيفاً بنحو 0.23%، ليعكس حالة التوازن بين مكاسب بعض القطاعات وضغوط قطاع التكنولوجيا.

وسجلت عدة قطاعات مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، مثل الصناعات والطاقة والسلع الاستهلاكية الأساسية، كما أدت مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع البرمجيات إلى عمليات نقل السيولة إلى قطاعات أخرى مؤقتاً.

ويترقب المستثمرون في أميركا بيانات اقتصادية مؤثرة خلال الأسبوع المقبل، منها بيانات مخزونات النفط الخام الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة، ومؤشر طلبات قروض الرهن العقاري الصادر عن جمعية المصرفيين العقاريين، وميزانية وزارة الخزانة، مما قد يعيد رسم توقعات أسعار الفائدة.

وفي أوروبا، أنهت أسواق المال تعاملاتها على ارتفاع بعد أسبوع شهد صدور الكثير من تقارير أرباح الشركات، وسجل مؤشر«Stoxx 600» الأوروبي مكاسب، مدعوماً بأداء جيد لأسهم البنوك وشركات التأمين، وسجل صعوداً بنسبة 0.9% بنهاية التداولات، في حين حدّ ضعف أسهم التكنولوجيا من وتيرة الصعود.

وفي لندن، استفاد مؤشر «FTSE 100» من تحركات إيجابية في أسهم الشركات الكبرى وأغلق على صعود 0.59%، وبنفس النسبة ارتفع مؤشر«DAX» الألماني، واستقر مؤشر «CAC 40» الفرنسي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.4%.

ويترقب المستثمرون في أوروبا بيانات التضخم وأي إشارات جديدة من البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

واستعادت المؤشرات الآسيوية استقرارها بنهاية تداولات الأسبوع، بعدما شهدت تقلبات وتراجع في منتصفه متأثرة بتراجع أسهم التكنولوجيا الأميركية، كما تأثرت بتحركات في أسعار المعادن، مع توجه بعض المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

وسجل مؤشر «نيكاي» الياباني مكاسب محدودة بدعم من ضعف الين وتحسن أداء بعض الشركات الكبرى وأنهى التعاملات على صعود بنسبة 0.8%، في حين تحركت أسواق الصين وهونغ كونغ في نطاق متذبذب، متأثرة بضعف أسهم التكنولوجيا والقطاع العقاري.

وأغلق مؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض طفيف بنسبة 0.25%، فيما أنهى مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ التداولات على خسائر واضحة بنسبة 1.2%.