«مصدر» و«آر دبليو إي» توقعان اتفاقية لدعم تطوير منظومة الطاقة في ألمانيا وأوروبا

أبو ظبي (وام)

وقَّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، مذكرة تفاهم مع شركة «آر دبليو إي»، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير منظومة الطاقة في ألمانيا وعموم أوروبا.

وتبادل المذكرة كل من: معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، والدكتور ماركوس كريبر، الرئيس التنفيذي لشركة «آر دبليو أي»، وذلك خلال زيارة دولة يقوم بها المستشار الألماني إلى الإمارات.

و«بموجب مذكرة التفاهم بين «مصدر» و«آر دبليو إي»، ستواصل الشركتان الاستثمار واستكشاف الفرص المتاحة في مجال أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بألمانيا.

ومن جانبها، سوف تستكشف «مصدر» فرص الاستثمار في مشروعات قائمة ومملوكة لشركة «آر دبليو إي» في مجال أنظمة تخزين الطاقة بألمانيا، مع استهداف الوصول إلى قدرة 1 جيجاواط بحلول عام 2030.

ومن ناحية أخرى، سوف تبحث «مصدر» و«آر دبليو إي» فرص التعاون في تطوير أنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 1 جيجاواط بحلول عام 2035.

ومن شأن أنظمة تخزين الطاقة المساهمة في توسيع نطاق الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال معالجة مشكلة عدم استقرار الإمدادات، ما يضمن توفير إمدادات كهرباء مستقرة وآمنة وبأسعار مناسبة في ألمانيا، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد من مراكز البيانات الجديدة على مصادر طاقة موثوقة.



نقلة نوعية في قطاع الطاقة

قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «تشكل أنظمة بطاريات تخزين الطاقة عنصراً أساسياً لتوسيع نطاق الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وضمان توفير كهرباء نظيفة وموثوقة وبأسعار مناسبة للمستهلكين والشركات والمجتمعات. وتعد ألمانيا سوقاً مهماً تدعم مساعي (مصدر) لرفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعاتها العالمية إلى 100 بحلول 2030. وإننا نتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع (آر دبليو إي)، والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة بألمانيا وعموم أوروبا».



شراكة طويلة الأمد

بدأت الشراكة طويلة الأمد بين «آر دبليو إي» و«مصدر» في عام 2008، من خلال استثمارهما المشترك في «مصفوفة لندن» لطاقة الرياح البحرية. وفي الشهر الماضي، حصلت الشركتان على عقود الفروقات السعرية لمشروع «دوغر بانك ساوث» لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، وهي الآلية الرئيسية التي تعتمدها حكومة المملكة المتحدة لدعم تطوير مشروعات كهرباء منخفضة الكربون وواسعة النطاق. ويضم مشروع «دوغر بانك ساوث» محطتين بقدرة 1.5 جيجاواط لكل منهما، هما المصفوفة الشرقية والمصفوفة الغربية، وتبلغ قيمة الاستثمار في المحطتين 11 مليار جنيه إسترليني، ليكون أحد أكبر مشروعات طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة قيد التطوير.