ناقلات وطنية توسع وجهاتها ورحلاتها حول العالم في 2026

رشا طبيلة (أبوظبي)

تستعد ناقلات وطنية لعام حافل من النمو والتوسع من خلال إطلاق وجهات جديدة غير تقليدية، وتعزيز رحلاتها الحالية لشبكة وجهاتها العالمية، عبر زيادة الرحلات أو تشغيل طائرات جديدة إليها. وتُسيّر الناقلات الوطنية رحلاتها حالياً إلى أكثر من 590 وجهة حول العالم، على متن أسطول يصل إلى 550 طائرة، وتُسيّر أكثر من 4800 رحلة أسبوعياً حول العالم، ويوجد حالياً 189 اتفاقية نقل جوي ثنائية موقعة مع %97 من دول العالم، وتتميّز مطارات الدولة بشبكة ربط دولي واسعة تربطها بـ304 مطارات دولية في 109 دول، وخلال السنوات الخمس الماضية، تم إطلاق 162 مساراً دولياً جديداً.



«الاتحاد للطيران»

وتعتزم «الاتحاد للطيران» إطلاق أكثر من 10 وجهات خلال عام 2026 في مختلف مناطق العالم، النسبة الأكبر منها سيتم إطلاقها في النصف الأول من العام، حيث ستطلق رحلاتها إلى كابول في أفغانستان، وإلى تشارلوت في شمال كارولينا، وتعيد افتتاح وجهة دمشق، وذلك في مارس 2026، وفي مايو المقبل تطلق رحلاتها إلى صلالة وجهة موسمية صيفية، بينما تطلق رحلاتها إلى أربع وجهات في يونيو المقبل، ومنها زنجبار وجهة موسمية صيفية، وبالما دي مايوركا في إسبانيا أيضاً وجهة موسمية صيفية، وكاراكوف في بولندا وجهة موسمية صيفية.

أما في أغسطس من العام المقبل، فمن المقرر أن تطلق الناقلة رحلاتها إلى بوخارست في رومانيا، وطشقند في أوزبكستان، وفي أكتوبر سيتم إطلاق رحلاتها إلى لوكسيمبيرغ، وأعلنت مؤخراً إطلاق أولى رحلاتها إلى مدينة كالغاري الكندية اعتباراً من 3 من نوفمبر المقبل. ونقلت «الاتحاد للطيران» 22.4 مليون مسافر خلال عام 2025، بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي، مدعومة بالطلب المستمر والنمو في الطاقة الاستيعابية عبر شبكتها العالمية المتنامية، وبلغ معدل إشغال المقاعد للعام الماضي 88.3%، بزيادة نقطتين مئويتين مقارنة بعام 2024، مما يعكس الأداء التجاري القوي طوال العام.



«طيران الإمارات»

وكانت «طيران الإمارات» قد أعلنت إطلاق رحلة يومية مباشرة بين دبي والعاصمة الفنلندية هلسنكي اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، ومن ناحية أخرى تعتزم «طيران الإمارات» إضافة 4 رحلات أسبوعية جديدة بين دبي ومانيلا، وذلك في إطار استراتيجيتها المتواصلة للنمو في جنوب شرق آسيا والتزامها طويل الأمد تجاه جمهورية الفلبين، وستُسيّر «طيران الإمارات» الرحلة رقم «ئي كيه 330» أيام الاثنين والأربعاء والخميس والسبت اعتباراً من 2 أبريل المقبل. ووسعت «طيران الإمارات» نطاق تشغيل طائراتها من طراز «بوينغ 777» المحدّثة وطائرات «إيرباص A350» الجديدة لتشمل العديد من الوجهات الرئيسية في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا، لتُضيف بذلك الدرجة السياحية الممتازة وأحدث منتجاتها على متن الطائرة إلى المزيد من المدن ضمن شبكة رحلاتها، حيث تعتزم الناقلة رفع عدد رحلاتها إلى كوبنهاجن وفوكيت وكيب تاون وتُدخل الدرجة السياحية الممتازة لـ10 وجهات جديدة. ومن المقرر أن تشغّل الناقلة طائراتها من طراز «إيرباص A380» و«بوينغ 777» و«إيرباص A350» المُجهزة بأحدث التصاميم الداخلية للدرجة السياحية الممتازة على أكثر من 84 وجهة بحلول 1 يوليو، ما يؤكد تركيزها على تقديم تجربة مميزة ومتسقة عبر شبكة خطوطها. ونقلت طيران الإمارات 55.6 مليون مسافر خلال عام 2025 عبر ما يقارب 180.580 رحلة.



«العربية للطيران»

وكانت «العربية للطيران»، أعلنت إطلاق رحلات مباشرة من الشارقة إلى مطار لندن غاتويك، وذلك بدءاً من 29 مارس المقبل، ويشكل إطلاق هذه الوجهة الجديدة خطوةً استراتيجية ترسخ حضور العربية للطيران في الأسواق الدولية وتوسيع شبكتها المتنامية انطلاقاً من مطار الشارقة الدولي.

وأضافت «العربية للطيران» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 12 وجهة جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية انطلاقاً من مراكز عملياتها التشغيلية في الإمارات والمغرب ومصر وباكستان، ليصل إجمالي حجم شبكة وجهاتها إلى 212 وجهة، وخلال الفترة نفسها، أضافت الشركة 6 طائرات جديدة إلى أسطولها ليصل إجمالي عدد الطائرات المملوكة والمستأجرة إلى 88 طائرة من طراز «إيرباص A320» و«A321».

وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، استقبلت مطارات الإمارات 158 مليون مسافر خلال عام 2025، بنمو 6.7% مقارنة بعام 2024، في وقت سجلت فيه أكثر من مليون حركة جوية بنمو 6.8%، ووصل حجم الشحن الجوي عبر مطارات الدولة، خلال العام الماضي، إلى 4.8 مليون طن، في وقت بلغ متوسط الحركة الجوية اليومية 3010 حركات خلال 2025، ويساهم قطاع الطيران بـ 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.