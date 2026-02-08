«كهرباء دبي» تتيح خدماتها عبر منصة التطبيقات الخاصة بـ«شات جي بي تي»

دبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، خدماتها وتجربتها الرسمية عبر منصة التطبيقات الخاصة بـ«شات جي بي تي»، لتكون بذلك أول جهة حكومية ومؤسسة خدماتية على مستوى العالم تتيح خدماتها عبر منصات الذكاء الاصطناعي، متجاوزة النماذج التقليدية المرتبطة بالمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن إطلاق خدمات الهيئة عبر منصات الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة محورية في مسيرتها نحو إعادة ابتكار الخدمات الحكومية، والانتقال من نماذج التفاعل الرقمية التقليدية إلى منظومة خدمات متكاملة مع منصات الذكاء الاصطناعي العالمية، بما يتيح الوصول إلى خدمات الهيئة مباشرة عبر واجهات ذكية تفاعلية، بما في ذلك واجهات المحادثة الطبيعية مثل «شات جي بي تي» ومنظومات الذكاء الاصطناعي متعددة المهام.

وأضاف أن إطلاق خدمات الهيئة عبر منصة التطبيقات الخاصة بـشات «جي بي تي» يعكس دورها الريادي في تبنّي الحلول الذكية المتقدمة، وتقديم خدمات مرنة واستباقية وآمنة تسهم في تحسين جودة الحياة، وتوفير تجربة سلسة للمتعاملين، إلى جانب دعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والابتكار المستدام.

ويمكن لمتعاملي الهيئة، من خلال منصة «شات جي بي تي»، إنجاز عدد من الخدمات الأساسية بسرعة وسلاسة، بما في ذلك الاستعلام عن الفاتورة والاطلاع على تفاصيل الحساب، وعرض مواقع محطات «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية التابعة للهيئة، وإرشاد المتعامل إلى أقرب محطة، إضافة إلى الاستعلام عن مواقع مراكز إسعاد المتعاملين ومواعيد العمل وطرق الوصول إليها، على أن يتم توسيع نطاق الخدمات تدريجياً ضمن إطار الحوكمة والأمن والخصوصية المعتمد لدى الهيئة.