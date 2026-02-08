الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«مبادلة للطاقة» تُطلق أول سياسة لتسعير الكربون

«مبادلة للطاقة» تُطلق أول سياسة لتسعير الكربون
8 فبراير 2026 21:14

 

حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تمكّنت «مبادلة للطاقة» من تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة من النطاقين الأول والثاني بنسبة 36.5%، إلى جانب خفض كثافة الانبعاثات من 15.57 إلى 6.95 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل ألف برميل نفط مكافئ، أي ما يعادل تراجعاً بنسبة 55%، وتقليل كثافة حرق الغاز بنسبة 12.8%، حسب تقرير الاستدامة الصادر عن الشركة.
وأكد التقرير أن مبادلة للطاقة عزّزت مكانتها الرائدة في مجال الاستدامة من خلال تحويل التزاماتها طويلة الأمد إلى نتائج ملموسة عبر عملياتها التشغيلية المختلفة، التي عكست نهجاً منضبطاً وفعالاً في إزالة الكربون على مستوى المحفظة التشغيلية، موضحاً أن التقدم المحقق يتزامن مع إطلاق أول سياسة لتسعير الكربون لدى الشركة، بما يضمن دمج اعتبارات المناخ وخفض الانبعاثات في قرارات الاستثمار والتشغيل. 
وذكر التقرير أنه إلى جانب جهود خفض الانبعاثات، تواصل «مبادلة للطاقة» ترسيخ التزامها بالمسؤولية البيئية من خلال تنفيذ مبادرات واسعة النطاق لحماية التنوع البيولوجي، شملت زراعة 377 ألف شجرة قرم (مانغروف) في دولة الإمارات وجنوب شرق آسيا، في إطار التزامها بزراعة 700 ألف شتلة في إمارة أبوظبي بحلول عام 2030. 
وأوضح أن نهج الشركة في الاستدامة يضع الأفراد والمجتمعات في صميم أولوياته، ويتجلى ذلك في سجل سلامة متميّز دون تسجيل أي وفيات منذ تأسيسها، واستثمار 2.37 مليون درهم في مشاريع مجتمعية خلال عام 2024، واستفادة أكثر من مليون شخص من برامجها المجتمعية، ليمتد تركيزها على الناس، ليشمل المجتمعات التي تعمل الشركة بها، إضافة إلى توجيه 85% من الإنفاق على المشتريات إلى موردين محليين.
 وأضاف التقرير أنه على صعيد البيئة، سجلت الشركة تقدماً ملحوظاً، حيث أعادت تدوير 56% من إجمالي النفايات بفضل تعزيز ممارسات إدارة النفايات، مختتماً بالتأكيد على أن هذا النهج المتكامل يؤكد دور «مبادلة للطاقة» كشريك مسؤول يدعم أمن الطاقة، ويسهم في دفع مسيرة التحول العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة. 

