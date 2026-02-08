الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى 3.3991 تريليون دولار

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى 3.3991 تريليون دولار
8 فبراير 2026 21:16


بلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في الصين نهاية يناير الماضي 3.3991 تريليون دولار، بزيادة قدرها 41.2 مليار دولار، أو 1.23%، مقارنة بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي.

وأشارت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، إلى أن مؤشر الدولار الأميركي انخفض في يناير المنصرم، فيما ارتفعت أسعار الأصول المالية العالمية الرئيسية بشكل عام، متأثرة بالسياسات المالية والنقدية، وتوقعات السوق في الاقتصادات الكبرى.
وأوضحت أن التأثيرات المشتركة لتقلبات أسعار الصرف، وتغيرات أسعار الأصول أسهمت في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي في الصين خلال الشهر الماضي.

المصدر: وام
