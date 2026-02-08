«سيدات أعمال عجمان» ينظم ملتقى «صُناع الغد»

عجمان (الاتحاد)

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان، ملتقى «صُناع الغد» لدعم ريادة الأعمال النسائية الصناعية، وتعزيز دور المجلس في تهيئة منظومة صناعية مستدامة لرواد ورائدات الأعمال.

وأطلق المجلس خلال الملتقى مبادرة «تكامل» لريادة الأعمال الصناعية النسائية، لتوفير منصة صناعية متكاملة تسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع صناعية مبتكرة ومستدامة، إلى جانب تسليط الضوء على دور المبادرة في تعزيز التعاون والشراكات بين المجلس والجهات الحكومية والخاصة المعنية بتطوير القطاع الصناعي.

حضر الملتقى الذي عقد في فندق فيرمونت عجمان، المهندسة عائشة خلفان بن بدر النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال عجمان، وعضوات مجلس الإدارة، إلى جانب مسؤولي مصرف الإمارات للتنمية، وممثلي الجهات الحكومية، وعدد من أصحاب ومديري المصانع من أعضاء غرفة عجمان، وصاحبات الأعمال من عضوات مجلس سيدات أعمال عجمان.

وقالت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، إن المجلس يولي ريادة الأعمال الصناعية النسائية أهمية خاصة بهدف دعم وتمكين صاحبات المشاريع، وتعزيز إسهاماتهن في تنمية القطاع الصناعي، عبر تسهيل الوصول إلى التمويل والدعم الفني واكتساب المهارات والخبرات الإدارية والمالية، وتوسيع أسواق المنتجات من خلال المعارض المتخصصة والمنصات التسويقية وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030.

من جانبها قالت المهندسة عائشة خلفان بن بدر النعيمي، إن إطلاق مبادرة «تكامل» لريادة الأعمال الصناعية النسائية جاء متماشياً مع جهود المجلس، بالتزامن مع «عام الأسرة 2026»، للإسهام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والأسرة بشكل عام، لافتة إلى أن المبادرة توفر منصة مستدامة للتدريب وبناء القدرات.

بدورها أفادت إيمان عبيد السوم، الأمين العام لمجلس سيدات أعمال عجمان، بأن مبادرة «تكامل» لريادة الأعمال الصناعية النسائية تركز على ثلاثة قطاعات رئيسية، هي المنسوجات، والأغذية، والعطور والتجميل، وتهدف إلى توفير بيئة صناعية تعتمد على توفير الأدوات والوسائل الداعمة لإطلاق المشاريع الصناعية وبناء شبكة علاقات داعمة لقطاع ريادة الأعمال الصناعية النسائية.

وقدم خالد مقلد، الأمين العام للاتحاد العربي لريادة الأعمال، جلسة بعنوان «من فكرة صغيرة إلى مشروع صناعي واعد»، استعرض فيها عناصر دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية، وفرص الصناعات الصغيرة لسيدات الأعمال، وأسرار نجاح وتطوير المنتجات.

وتضمن الملتقى جلسة بعنوان «بوابة الفرص الصناعية مع الموردين»، قدم خلالها أصحاب المصانع المشاركون في الملتقى مجموعة من قصص النجاح وآليات تطوير المنتجات وتوسيع أسواقها، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات بين رائدات الأعمال الصناعية والمصانع المشاركة.

وقدمت مريم سيف النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع والخدمات في مصرف الإمارات للتنمية، عرضاً حول فرص التمويل وآليات الدعم المتاحة لرائدات الأعمال، بما يسهم في تمكينهن وتعزيز قدرتهن على تطوير مشاريعهن الصناعية، حيث شرحت للحضور منظومة ومنصة «EDB 360» المخصصة لرواد الأعمال في الإمارات.

ويمكن التسجيل في مشروع «تكامل» عبر التواصل مع مجلس سيدات أعمال عجمان من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو زيارة مقر المجلس.