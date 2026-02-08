مجموعة «فيون» و«جاز وورلد» تطلقان مبادرة «استثمر في باكستان..الآن!»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «فيون» المحدودة، المدرجة في بورصة ناسداك، إطلاق مبادرتها الاستراتيجية «استثمر في باكستان، الآن!»، بالشراكة مع ذراعها للخدمات في باكستان «جاز وورلد»، وذلك خلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 التي عقدت في دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري.

وتسعى المبادرة إلى دعوة المستثمرين الدوليين لإعادة استكشاف الفرص الواعدة في باكستان بمنظور جديد، لا سيما في ظل تعافي المؤشرات الاقتصادية للبلاد واتضاح الرؤى حول فرص النمو طويلة الأجل.

وأبرمت «جاز وورلد» و«مجموعة نتشيل» مذكرة تفاهم لتعزيز أطر التعاون والشراكة والحوار في مجالات التحول الرقمي، والنمو الشمولي، وجذب الاستثمارات الخارجية إلى السوق الباكستانية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي بلال أزهر كياني، وزير الدولة للمالية والسكك الحديدية في باكستان، وشفقت علي خان، سفير باكستان لدى دولة الإمارات، إلى جانب مجموعة من كبار الدبلوماسيين وقادة الأعمال.

كما شهد الحفل حضور قيادات مجموعة «فيون»، يتقدمهم أوغي فابيلا، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، وكاان ترزي أوغلو، الرئيس التنفيذي، إلى جانب عامر إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة «جاز وورلد» وعضو اللجنة التنفيذية لمجموعة فيون، وآخرين.

وقال معالي بلال أزهر كياني، إن باكستان نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي بدعم من مبادرات الحكومة لتعزيز الثقة وبيئة الأعمال الرامية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

وعبّر عن امتنانه لمبادرة «استثمر في باكستان، الآن!»، مبيناً أن مثل هذه الشراكات التي تجمع التحول الرقمي بالاستثمارات العابرة للحدود ستكون مثالاً يحتذي به المستثمرون الأجانب للاستثمار في باكستان.

من جانبه، قال كاان ترزي أوغلو، إن المنطقة تقف اليوم على حافة تحول تاريخي في المفاهيم، لافتاً إلى أن الابتكار المسخر لخدمة البشرية، والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، أو ما يسمى «الذكاء المعزز»، أصبح يمتلك اليوم القدرة الفعلية على توظيف الخدمات لتغيير آليات تحقيق النمو وتحسين حياة الأفراد والمجتمعات.

وأضاف أن الهدف من مبادرة 'استثمر في باكستان، الآن!' هو استقطاب اهتمام المستثمرين الدوليين وإطلاق موجة جديدة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يمكّن باكستان من اغتنام هذه الفرصة، معتبراً أن القمة العالمية للحكومات في دبي، المنصة الأمثل لانطلاق هذه الرحلة.

بدوره، أكد عامر إبراهيم، أن مقومات الاقتصاد الكلي في باكستان تمر بتحولات كبرى، مشيراً إلى أن استقراء واقع باكستان اليوم ممكن بشكل أفضل من خلال فهم قوة ومرونة مقوماتها الاقتصادية طويلة الأجل، ومؤكداً أن المستثمرين الذين يبنون رؤيتهم على هذه الأسس، سيدركون حجم التطور الفعلي الذي تشهده حالياً.

وقال إن باكستان تتمتع بجاهزية عالية للانطلاق في مرحلة جديدة من النمو بفضل منظومتها الوطنية المتكاملة من المنصات الرقمية، وهو ما يشكل فرصة استثنائية للمستثمرين الإقليميين والعالميين، معرباً عن تطلعه من خلال هذه المبادرة إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على هذه الإمكانات الواعدة أمام مجتمع الاستثمار العالمي.

وتعكس تجربة «فيون» في السوق الباكستانية قصة نجاح التحول الرقمي الذي شهدته البلاد على مدار السنوات القليلة الماضية.

وتجسد «جاز وورلد» هذا التطور عبر دمج خدمات المجموعة تحت مظلة شركة متكاملة للخدمات تقدم حلولها حالياً لنحو 100 مليون عميل، وتشمل محفظتها خدمات الاتصالات على مستوى السوق، والخدمات المالية الرقمية، والترفيه الرقمي، فضلاً عن توسعها في حلول قطاع المشاريع، والتأمين، والرعاية الصحية الرقمية، والتجارة الإلكترونية.وتعمل الشركة حالياً، على تطوير نموذج لغوي كبير (LLM) للغة الأوردية لدعم الطموحات الوطنية لباكستان في مجال الذكاء الاصطناعي.