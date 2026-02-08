الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«جمارك دبي» تبحث التعاون مع وفد نيوزيلندي

عبد الله بوسناد وكريستين ستيفنسون خلال اللقاء (من المصدر)
9 فبراير 2026 01:59

دبي (الاتحاد)

بحثت جمارك دبي مع وفد من نيوزيلندا سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الجمركي وتطوير الشراكات الثنائية الداعمة لحركة التجارة والخدمات اللوجستية وتطوير المنظومات المؤسسية ورفع كفاءة الإجراءات الجمركية وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في إدارة العمليات، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد، وتسريع نمو التجارة الخارجية، وجذب الاستثمارات النوعية. وأكّد الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك، دبي خلال لقائه بجمارك دبي الوفد النيوزيلندي، برئاسة كريستين ستيفنسون، المديرة التنفيذية للمراقبة المالية، رئيسة مجلس إدارة الحدود، حرص الدائرة على توسيع شبكة شراكاتها الدولية وتعزيز التنسيق مع الجهات النظيرة، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة، وضمان أمن وسلامة الحدود. واستعرض الجانبان مبادرات مشتركة لتعزيز التواصل المؤسسي، وبناء منظومة تجارية مرنة وآمنة قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.

