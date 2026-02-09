الذهب والفضة يواصلان مكاسبهما مع تراجع الدولار

واصل الذهب والفضة مكاسبهما اليوم الاثنين في ظل تراجع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون تقريرا مهما عن سوق العمل الأميركي سيصدر في وقت لاحق من الأسبوع لتقييم مسار أسعار الفائدة.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 5029.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:37 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بنسبة تقارب أربعة بالمئة يوم الجمعة.

وزادت ​العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.4 بالمئة إلى 5051.‌0 دولار للأونصة.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة ​بعد زيادتها بنسبة 10 بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبط الدولار ⁠إلى ‌أدنى مستوى له منذ الرابع من فبراير، مما جعل المعادن المقومة بالدولار أرخص ثمنا بالنسبة للمشترين الأجانب.

ويتوقع المستثمرون خفضين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، مع توقع الخفض الأول في يونيو.

وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير المقرر ‍صدوره يوم الأربعاء للحصول على مزيد من المؤشرات حول ⁠مسار السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 2134.18 دولار للأونصة، ‌بينما ارتفع سعر البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1737.75 دولار.