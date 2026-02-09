الثلاثاء 10 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب والفضة يواصلان مكاسبهما مع تراجع الدولار

سبائك من الذهب والفضة
9 فبراير 2026 07:34

واصل الذهب والفضة مكاسبهما اليوم الاثنين في ظل تراجع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون تقريرا مهما عن سوق العمل الأميركي سيصدر في وقت لاحق من الأسبوع لتقييم مسار أسعار الفائدة.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 5029.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:37 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بنسبة تقارب أربعة بالمئة يوم الجمعة.
وزادت ​العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.4 بالمئة إلى 5051.‌0 دولار للأونصة.
وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة ​بعد زيادتها بنسبة 10 بالمئة في الجلسة السابقة.
وهبط الدولار ⁠إلى ‌أدنى مستوى له منذ الرابع من فبراير، مما جعل المعادن المقومة بالدولار أرخص ثمنا بالنسبة للمشترين الأجانب.
ويتوقع المستثمرون خفضين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، مع توقع الخفض الأول في يونيو.
وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير المقرر ‍صدوره يوم الأربعاء للحصول على مزيد من المؤشرات حول ⁠مسار السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 2134.18 دولار للأونصة، ‌بينما ارتفع سعر البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1737.75 دولار. 

أخبار ذات صلة
الدولار يتراجع قبل صدور بيانات أميركية
تراجع أسعار الذهب
المصدر: وكالات
الذهب
الفضة
أسعار الذهب
الدولار
آخر الأخبار
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
«ماسترز أبوظبي 2026» تطلق بطولة الصيد بالصقور
اليوم 20:13
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
الرياضة
جوارديولا: فارق النقاط مع أرسنال يدفعنا للعب على الفوز
اليوم 20:10
أبوظبي تستضيف كأس الإمارات ودوري «لونجين» للأمم للحواجز
الرياضة
أبوظبي تستضيف كأس الإمارات ودوري «لونجين» للأمم للحواجز
اليوم 20:08
ألفابت تلجأ لسوق الائتمان لتمويل نفقات الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
ألفابت تلجأ لسوق الائتمان لتمويل نفقات الذكاء الاصطناعي
اليوم 19:50
كوريا الجنوبية تبحث سبل توسيع التعاون الدفاعي مع «الناتو»
الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية تبحث سبل توسيع التعاون الدفاعي مع «الناتو»
اليوم 19:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©