«المركزي» يُصدر مسكوكات تذكاريةً بمناسبة الذكرى الـ 5 لتأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مسكوكاتٍ تذكارية من الذهب والفضة احتفاءً بمرور خمس سنوات على تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، واستقبالها الدفعة الأولى من طلبتها في عام 2020، وذلك تقديراً لما حققته من إنجازات بارزة خلال مسيرتها. ويُظهر الوجه الأمامي للمسكوكة الذهبية صورة لمبنى مركز المعرفة في الجامعة، إلى جانب العامين 2020 و2025 للدلالة على مسيرة السنوات الخمس. كما يحمل التصميم عبارة «Power from Knowledge to Serve» باللغة الانجليزية الذي يعكس رسالة الجامعة ودورها المعرفي، محاطاً باسم «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» باللغتين العربية والإنجليزية وشعار الجامعة. أما الوجه الخلفي، فيتضمن شعار دولة الإمارات، محاطاً باسم «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» باللغتين العربية والإنجليزية.



فيما يضم الوجه الأمامي للمسكوكة الفضية تصميماً يُبرز مبنى مركز المعرفة في الجامعة والعامين 2020 و2025، تتداخل معه زخارف هندسية دقيقة. ويحيط بهذا التصميم اسم «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى شعارها الرسمي. أما الوجه الخلفي، فيتضمن القيمة الاسمية البالغة «50 درهماً»، محاطاً بعبارة «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» باللغتين العربية والإنجليزية. وقد تم إصدار 10 مسكوكة من الذهب و500 مسكوكة من الفضة، بزنة 50 غراماً لكل منها.

وقد تم تسليم المسكوكات التذكارية إلى جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ولن تكون متاحة للبيع لدى المصرف المركزي أو الجامعة.

وصرح سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة: «يأتي إصدار هذه العملة التذكارية ليؤكد حرص مصرف الإمارات المركزي على إبراز المبادرات الوطنية في مجال التعليم، وتقدير الدور الرائد الذي تؤديه جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي منذ تأسيسها، بوصفها نموذجاً متقدماً للمؤسسات الأكاديمية المتخصصة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد قائم على المعرفة ولابتكار».

ومن جانبه، صرّح إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والبروفيسور الجامعي: «يمثل إصدار المسكوكات التذكارية الدور الذي تضطلع به جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في مسيرة التطور الاستراتيجي للدولة. ومع احتفالنا بمرور خمس سنوات على استقبال أول دفعة من الطلبة، نفخر بدور الجامعة كجزء من مسيرة نجاح دولة الإمارات في ترسيخ الذكاء الاصطناعي في صميم الأجندة الوطنية».