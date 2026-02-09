«خزنة داتا سنترز» تُدشِّن منصة NexOps لتعزيز كفاءة البنية الرقمية والذكاء الاصطناعي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت خزنة داتا سنترز «خزنة»، المزوّد العالمي للبنية التحتية الرقمية واسعة النطاق، عن إطلاق خزنة NexOps، وهي مؤسّسة تشغيل داخلية متخصّصة، صُممت لتقديم معيار جديد من التناسق وسرعة الاستجابة والتميّز التشغيلي للبنية التحتية واسعة النطاق والبنية التحتية المهيّأة لعصر الذكاء الاصطناعي.

ومع هذا الإطلاق، انتقلت خزنة من نموذج تشغيل يعتمد على المورّدين إلى قدرات تشغيل داخلية عبر أكثر من 30 مركز بيانات.

وخلال أقل من 12 شهراً، توسّع فريق خزنة NexOps من 20 إلى أكثر من 230 متخصّصاً.

وقال بارت هولسترز، المدير العام لخزنة NexOps: لا يمكن التعامل مع العمليات التشغيلية باعتبارها أمراً ثانوياً في عالمٍ أصبح فيه من الصعب تحمّل دقائق معدودة من التوقف عن الخدمة، ويُعدّ إطلاق خزنة NexOps استثماراً مدروساً في المساءلة والقدرات وتجربة العملاء، ومن خلال نقل التشغيل إلى داخل الشركة، يمكننا تنفيذ العمليات بصورة أكثر اتساقاً، واتخاذ قرارات أسرع، عبر نموذج خدمة مُصمم لتلبية متطلبات أكثر بيئات التشغيل واسعة النطاق أهمية.

وتمّ إنشاء خزنة NexOps بهدف توحيد الأداء ودمج ضوابط جودة قابلة للقياس ضمن محفظة خزنة المتنامية.

ويُحدّد نموذجٌ منظّم للقدرات طبقات التشغيل عبر التوظيف والعمليات ومؤشرات الأداء الرئيسية والحوكمة، على أن يتم تطبيقه عبر إطلاق مرحلي ورقمنة على مراحل خلال عام 2026.

وبالتعاون مع بريسايت، تعمل خزنة على تطبيق منصّة متقدمة للقيادة والتحكم مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة محفظتها المتنامية من مراكز البيانات.

ومن خلال تشغيلها عبر مركز ذكاء اصطناعي آمن ومتطور في أبوظبي، تستخدم المنصة الذكاء الاصطناعي لمراقبة الطاقة والتبريد وأداء المعدات والأمن، والتنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها، وتحسين العمليات على مدار الساعة.

وبالتعاون مع AlphaGeo، دمجت خزنة الذكاء المناخي في صميم عملياتها، ومن خلال دمج توقعات المناخ الفيزيائية، ومرونة البنية التحتية، والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، يحصل الفريق على بيانات آنية تدعم قرارات التصميم طويلة الأمد وإدارة المخاطر التشغيلية.

وقال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة خزنة داتا سنترز: في وقت تتسارع فيه أحمال عمل الذكاء الاصطناعي وتزداد كثافات الحوسبة، تدعم خزنة NexOps مهمتنا الأوسع في تقديم بنية تحتية رقمية تتسم بالمرونة والكفاءة والجاهزية للمستقبل، ومن خلال نقل التشغيل إلى داخل الشركة، سنعزّز المساءلة الشاملة لجميع الأطراف، ونُحسّن تجربة العملاء، ونوسّع نطاق التميز التشغيلي لدعم توسُّعنا المتسارع.

