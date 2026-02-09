«موانئ أبوظبي» تفوز بجوائز أفضل الممارسات الدولية



أبوظبي (الاتحاد)

حصلت مجموعة موانئ أبوظبي، على تكريم لافت في الدورة الـ11 لجائزة أفضل الممارسات الدولية، المنظمة من قبل مركز أبحاث التميّز المؤسسي «COER»، حيث حصدت 8 جوائز عن أربع فئات و18 من أفضل الممارسات، من ضمنها أربع ممارسات حصلت على تصنيف من ست أو سبع نجوم، الأعلى في نطاق تقييم هذه المنافسات، فيما يشير التكريم إلى التزام المجموعة المتواصل بالتميز والابتكار والتحسين المستمر في جميع أعمالها.

وتمثل الفئات التي شاركت المجموعة وحصدت جوائز فيها 18 من أفضل الممارسات لوحدات وقطاعات أعمالها، الأمر الذي يجسّد قوة أداء الشركات التابعة للمجموعة وتوافقها مع معايير التميز العالمية.

وتم الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل الممارسات الدولية خلال فعالية استضافتها مجموعة موانئ أبوظبي في المقر الرئيسي لمجموعة كيزاد، وجمعت مختصين ومؤسسات من قطاعات مختلفة للاحتفاء بالتميّز ومشاركة أفضل الممارسات الناجحة، كما وفّر الحدث منصة للتعلم ووضع المعايير والحوار حول الكيفية، التي يمكن من خلالها للممارسات الأفضل في فئتها دفع عجلة الأداء والاستدامة والمرونة التنظيمية.

واتسمت الدورة الـ11 للجوائز بمنافسة قوية شهدت تقديم 62 مؤسسة من 14 دولة لـ112 من أفضل ممارساتها التي خضعت لتقييم صارم من قبل لجنة مختصة تضم 65 خبيراً دولياً.

وتميّزت الممارسات المقدمة من مجموعة موانئ أبوظبي عن غيرها بعناصر الابتكار، وإمكانية قياس الأثر، وتوافقها مع أطر أفضل الممارسات العالمية.

وقالت إيمان الخلاقي، نائب رئيس أول - إدارة الابتكار، مجموعة موانئ أبوظبي، إن أفضل الممارسات في المجموعة تتجاوز نطاق العمليات التشغيلية، حيث تُعد ركيزة أساسية لتميّزها الإداري والتشغيلي، لافتة إلى أن المبادرات الرائدة مثل لجنة «توفير» التي تعزز الكفاءة وتحقيق القيمة المثلى، ومنصة «إنتيلي أوبس» التي تعزز الإدارة الآنية للأصول، تجسّد نهج المجموعة في تحويل الابتكار إلى نتائج ملموسة ومستدامة.

وأضافت أن هذه الجوائز تعكس قدرة المجموعة على مواءمة أولوياتها الإستراتيجية مع كفاءة التنفيذ، وتعزيز التعاون بين قطاعات أعمالها المتعددة، وتقديم قيمة مستدامة لأصحاب العلاقة، مشيرة إلى أنه من خلال مواصلتها تحسين ممارساتها، فإن مجموعة موانئ أبوظبي لا تعزز تميزها التشغيلي فحسب، بل ترسم أيضاً معايير جديدة يُحتذى بها في القطاع.

وتجسد التزام المجموعة بالتميز بفوزها بالجوائز التالية، فئة مبادرات التحسين «التصنيف: سبع نجوم»، وفئة إدارة الأصول «التصنيف: ست نجوم»، وفئة علاقات وشراكات الموردين «التصنيف: ست نجوم»، وفئة التخطيط الإستراتيجي «التصنيف ست نجوم».

كما شملت جوائز روّاد التميز، أعلى عدد من الممارسات الحاصلة على تقييم ست نجوم فأعلى - مجموعة موانئ أبوظبي «4 ممارسات»، وأعلى عدد من الممارسات الحاصلة على تقييم خمس نجوم فأعلى - مجموعة موانئ أبوظبي «11 ممارسة»، وأعلى عدد من الممارسات الحاصلة على تقييم أربع نجوم فأعلى - مجموعة موانئ أبوظبي «15 ممارسة»، إضافة إلى شهادة التميّز في أفضل الممارسات العالمية «2025» -مجموعة موانئ أبوظبي- تكريم عن 11 ممارسة حاصلة على تقييم خمس نجوم فأعلى.

وغطت الممارسات الـ18 التي تم تكريمها مجالات تشغيلية وجهود تحول رقمي متقدمة مثل: التحسين الآني للأصول، والتميز في التخطيط المركزي، وتحسين خدمات حركة السفن، وحلول استدامة تحولية شملت ألواح الجدران البحرية البيئية، وأسطول المركبات الكهربائية، وتقنيات طلاء متطورة لهياكل السفن.