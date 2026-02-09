الإمارات تحصد 5 ميداليات ذهبية في «دبي الدولي للطوابع 2026»



دبي (الاتحاد)

أحرزت دولة الإمارات خمس ميداليات ذهبية في ختام معرض «دبي الدولي للطوابع 2026»، وأثبتت المشاركات الإماراتية المستوى المتميز وجودة المجموعات المعروضة.

وقلد عبدالله خوري، رئيس جمعية الإمارات لهواة الطوابع، والدكتور براكوب شيراكيتي، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات هواة الطوابع الفائزين بالميداليات الذهبية في الحفل الختامي، بحضور ممثلي الدول المشاركة ورؤساء جمعيات هواة الطوابع الخليجية والعربية والدولية.

وحاز عبدالله خوري الجائزة الكبرى الوطنية، كما أحرز الميدالية الذهبية الكبرى عن عرض «طوابع أبوظبي من الإمارات المتصالحة إلى دولة الإمارات».

وأحرز أحمد بن عيسى السركال ميدالية ذهبية عن مشاركته «دراسة عن طوابع أبوظبي 1963- 1973»، فيما حصل خالد العميرة على ميداليتين ذهبيتين الأولى عن عرض دبي من وكالة بريدية إلى مكتب بريد دائم بين 1909 - 1948، وعرض ثاني عن تاريخ أبوظبي البريدي في الفترة ما بين 1963 إلى 1971.

وحاز توماس جوهانسون ميدالية ذهبية عن مشاركته بعرض «تطور خدمات البريد في الهندية في الخليج العربي - الفترة الكلاسيكية.

وأكد عبدالله خوري، أن هذه النتائج تعكس التزام الهواة الإماراتيين بالحفاظ على التراث البريدي، وحرصهم على حفظ هذه الهواية الثقافية من الزوال، من خلال العروض الثرية التي شاركوا بها ونالت اهتمام الحضور.

وأوضح أن المعرض كان محطة مهمة في مسيرة الهواية على المستويين الإقليمي والدولي، عكس التزام دولة الإمارات بدعم الثقافة والمعرفة، وحفظ الذاكرة الإنسانية، متابعاً لقد نجح المعرض في جمع العالم حول الطابع البريدي كوثيقة تاريخية ورسالة حضارية، ونفخر بمستوى المشاركة الدولية القياسية والتفاعل الواسع الذي شهده الحدث.

وقال خوري: «حصول المشاركين الإماراتيين على هذه الميداليات الذهبية يؤكد تميز المشاركات، ويدفعنا للاستمرار في دعم الهواة، وتشجيعهم على التوثيق والتعلم وعلى توثيق هذا النوع من التراث الثري».

وتطرق إلى الفعاليات التي احتضنتها قاعات المعرض بين جلسات نقاشية ولقاءات مختلفة بين الهواة وأنشطة خاصة بطلاب المدارس، سلطت الضوء على الطوابع بوصفها وثائق تاريخية تحفظ ذاكرة الشعوب، وتعكس تحولات المجتمعات، إلى جانب إبراز الدور الثقافي والبيئي والتنموي للإصدارات البريدية.

من جانبه، أشاد الدكتور براكوب شيراكيتي، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات هواة الطوابع بالنجاحات الإماراتية، مشيراً إلى أن المشاركات تعكس مستوى عالٍ من الاحترافية والشغف بهذه الهواية، وتساهم في ترسيخ مكانة معرض دبي الدولي حدثاً عالمياً رائداً في عالم الطوابع.

وأكد على نجاح معرض دبي الدولي 2026 بكل المقاييس الذي نجح في استقطاب أكبر عدد من المشاركين في تاريخه فضلاً، مشيداً باحترافية جمعية الإمارات في التنظيم والتحضير للمعرض.

وقال شيراكيتي: «يختتم معرض دبي دورة من الدورات المميزة التي تعتبر بحق أفضل دورة على الإطلاق، لقد سجلنا تفاعلاً لافتاً من الزوار، في مشهد يؤكد نجاح المعرض في إيصال هذه الهواية العريقة إلى الأجيال الجديدة، وتعزيز قيم المعرفة والهوية والانفتاح الثقاف».

وفي الختام، جرت مراسم تسليم علم الاتحاد الدولي لجمعيات هواة الطوابع إلى مدينة بوسطن الأميركية التي ستستضيف النسخة المقبلة من المعرض، وتسلم كريس لازاروف المنسق العام لمعرض بوسطن علم الاتحاد.