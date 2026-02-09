الإمارات تشارك في مؤتمر «مارلوج» الدولي بالإسكندرية

الإسكندرية (وام)

شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مارلوج»، الذي عُقد في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، بحضور أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بالقطاع.

واستعرضت الوزارة تجربة الإمارات الرائدة وقصص نجاحها في التحول الرقمي بقطاع النقل البحري واللوجستيات.

وأكدت المهندسة حصة آل مالك مستشارة وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، خلال مشاركتها في الجلسة، أن دولة الإمارات نجحت في إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل البحري واللوجستيات، من خلال تبنّي الحلول الرقمية المتقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتطوير منصات ذكية لإدارة العمليات البحرية وسلاسل الإمداد بكفاءة ومرونة.

وأوضحت أن هذه الطفرة الرقمية أسهمت بشكل مباشر في تعزيز كفاءة الممرات اللوجستية، ورفعت من جاهزيتها وقدرتها التنافسية، كما امتد أثرها ليشمل الممرات اللوجستية على المستوى الإقليمي والعالمي، بما يدعم انسيابية التجارة الدولية ويعزز موثوقية سلاسل الإمداد.